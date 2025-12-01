Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Ostatní sporty

Nevídaný zkrat předvedl jihoafrický ragbista Eben Etzebeth při sobotním přípravném zápase proti Walesu. Dvě minuty před koncem za stavu 73:0 pro svůj tým úmyslně tlačil při roztržce palec do oka protivníka. Dvojnásobnému kandidátovi na ocenění pro nejlepšího hráče světa teď hrozí dlouhý distanc.
Jihoafričan Eben Etzebeth (v bílém za hráčem s číslem 17) tlačí palec do oka Alexe Manna z Walesu.
Jihoafričan Eben Etzebeth (v bílém za hráčem s číslem 17) tlačí palec do oka Alexe Manna z Walesu. | Foto: Profimedia

Jihoafričané soupeře na jeho stadionu totálně ničili a chystali Walesu nejtěžší domácí porážku v historii.

Položili jedenáct pětek, poslední z nich v 74. minutě Etzebeth. Stanovil tím stav na 73:0.

Vzhledem ke skóre bylo to, co přišlo o čtyři minuty později, ještě nepochopitelnější. Etzebeth se zcela mimo proud hry dostal do konfliktu s domácím Alexem Mannem.

V hromadné šarvátce pak dvojnásobný mistr světa zabořil palec do očního důlku svého rivala.

Nešlo o žádné "obvyklé" píchnutí do oka, ke kterému v ragby dochází a je považováno za jeden z nejhorších faulů. Etzebeth zcela úmyslně dál tlačil prst do Mannova oka.

Rozhodčí Luc Ramos ve spolupráci s VAR po zhlédnutí záznamů udělil Etzebethovi červenou kartu. 

"Za to se udělují doopravdy obrovské tresty, klidně třeba i na půl roku nebo na rok," říkal Tomáš Ripcsik, bývalý dlouholetý český reprezentant a nyní komentátor stanice Nova Sport, jež zápas vysílala.

"Naprosto cynický faul od Ebena Etzebetha," zhodnotil čin hvězdného ragbisty, jenž opouštěl trávník s úšklebkem na tváři…

Podle britského deníku The Independent je spodní hranice trestu za "úmyslný kontakt s očima soupeře" 12 týdnů, horní pak dvojnásobná.

Jihoafričanovo chování však může být posuzováno i jinak, maximální trest, který může dostat, je 208 týdnů, tedy čtyři roky. I když taková výše je podle Independentu nepravděpodobná.

"Nevím, co bych k tomu řekl, aby to nebylo kontroverzní," krčil po zápase rameny Rassie Erasmus, kouč týmu Spingboks. "Ale nevypadalo to dobře, zasloužená červená karta," uznal.

"Jak a proč se to stalo, jestli byl vyprovokován, to nevím," doplnil Erasmus.

Čtyřiatřicetiletý Etzebeth je jednou z největších hvězd současného ragby. Rodák z Kapského Města se v posledních dvou letech dostal do čtyřčlenné nominace na nejlepšího hráče roku.

Tři roky hrál za francouzský Toulon, od sezony 2022 nastupuje ve své zemi za tým Sharks.

Mistr světa z let 2019 a 2023 je také rekordmanem v počtu startů za reprezentaci JAR, utkání ve Walesu bylo jeho 141. v dresu národního týmu.

