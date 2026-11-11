Šílené záběry z Turecka. Boxer vulgárně provokoval běsnící fans, ti ho málem umlátili

Nepokoji a hromadnou rvačkou skončil zápas o stříbrný pás šampiona WBC v těžké váze, který se konal ve sportovní aréně Ülker v tureckém Istanbulu. Zápas mezi místní hvězdou a dosud neporaženým Umutem Chamkiranem a francouzským boxerem ázerbájdžánského původu Muradem Alijevem se po rozhodnutí rozhodčích vymkl kontrole.
Zápas trval celých 12 kol, rozhodčí nakonec jednomyslně vyhlásili vítězem Murada Alijeva. Pro dosud neporaženého Umuta Chamkirana to byla první prohra v profesionální kariéře.
Skutečné drama se ovšem rozpoutalo až po verdiktu. Alijev oslavoval své vítězství a provokoval tisíce tureckých fanoušků v aréně urážlivými a vulgárními gesty, mezi kterými nechyběly posunky směrem k rozkroku.
A istanbulské tribuny se rozpálily doběla.
Desítky rozzuřených fanoušků přelezly bezpečnostní ploty, vtrhly do ringu a zaútočily na Alijeva. V okamžiku vypukla masivní rvačka nejen mezi fanoušky, ale také mezi sekundanty boxerů, členy trenérského štábu a bezpečnostními pracovníky.
Situace se stala ještě více nebezpečnou v momentě, kdy diváci začali házet kovové židle do ringu i navzájem po sobě. Živý televizní přenos byl okamžitě zastavený.
Bezpečnostní složky se sotva dokázaly prodrat davem, aby zajistily, že se francouzský reprezentant dostane z arény živý. Každopádně nyní ho čeká disciplinární řízení ze strany Mezinárodní boxerské organizace (WBC).