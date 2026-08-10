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Sport

Silačky ve skalách odhodily oblečení. Vzpěračky chystají další svůdný kalendář

Vzpěračky v kalendáři 2027
Nesuďte podle vzhledu a už vůbec ne podle sportu. Tak nějak zní poselství, které si rok co rok klade za cíl kalendář vzpěraček. Ten pravidelně organizuje hanácká vzpěračka Julie Švecová.
Tentokrát zvolila téma "Kontrast". "Jsou v něm jedny z našich nejlehčích a nejtěžších vzpěraček, ze špičky letošního a loňského žebříčku. Na první pohled pravděpodobně nepoznáte, zda jde o závodnici z lehké kategorie, tedy do 60 kilogramů, nebo těžké, nad 75 kilogramů," vysvětlila Aktuálně.cz Švecová.
Jak už bývá zvykem, u každé fotografie daného měsíce bude i miniatura závodní fotografie, aby majitel kalendáře viděl fotografovanou vzpěračku i se závažím.
"Kontrast jsme v kalendáři vyjádřili i protikladem něžné ženské krásy a tvrdých skal. Skály měly být původně pískovcové, což nám vyšlo jen na jednom místě, v Kubíčkově lomu v Moravské Třebové. Druhou lokací bylo pražské Prokopské údolí," uvedla Švecová.
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20 fotografií
Vzpěračky v kalendáři 2027 |
Foto: Eduard Goricev
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Už 13 let se Julie Švecová snaží prostřednictvím každoročního kalendáře ukázat veřejnosti, že závodní vzpírání neničí ženská těla. Ten tentokrát se rozhodla vypíchnout, že laik někdy ani nepozná, zda jde o závodnici z lehčí či těžší váhové kategorie.

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Kalendář vzpěraček si můžete zakoupit v předprodeji na webu nebo se můžete zapojit do internetové charitativní aukce plakátů.

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