Shiffrinová pošesté získala velký křišťálový glóbus a dorovnala legendární Rakušanku

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová pošesté ovládla Světový pohár a vyrovnala rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Celkové prvenství si zajistila na závěr sezony v obřím slalomu v Hafjellu. Závod vyhrála Valérie Grenierová z Kanady a připsala si třetí vítězství v kariéře.
Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila už jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.
Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 až 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.
Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.
V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě předtím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.
Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka dnes sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.
