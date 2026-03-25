25. 3. Marián
Sport

Shiffrinová pošesté získala velký křišťálový glóbus a dorovnala legendární Rakušanku

ČTK

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová pošesté ovládla Světový pohár a vyrovnala rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Celkové prvenství si zajistila na závěr sezony v obřím slalomu v Hafjellu. Závod vyhrála Valérie Grenierová z Kanady a připsala si třetí vítězství v kariéře.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová
Americká lyžařka Mikaela ShiffrinováFoto: CTK
Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila už jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.

Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 až 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.

Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.

V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě předtím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.

Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka dnes sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.

Pavel Čižinský na archivní fotce z roku 2018, kdy s hnutím Praha sobě uspěl v komunálních volbách a na chvílí se stal starostou Prahy 1.
Pavel Čižinský na archivní fotce z roku 2018, kdy s hnutím Praha sobě uspěl v komunálních volbách a na chvílí se stal starostou Prahy 1.
Pavel Čižinský na archivní fotce z roku 2018, kdy s hnutím Praha sobě uspěl v komunálních volbách a na chvílí se stal starostou Prahy 1.

„Absolutně to nebudu komentovat.“ Propalestinští aktivisté kolem Pardubic mlží

I když údajná podzemní organizace, která se přihlásila k pátečnímu útoku na budovy firmy zbrojní firmy Archer-LPP, posuzovanému jako terorismus, vydala už dvě prohlášení, české propalestinské spolky stále mlčí. Lidé, které dosud policie obvinila, jsou přitom s těmito organizacemi nejspíš úzce propojení. A navíc na ně ukázal i Pavel Čižinský, advokát jednoho ze zadržených.

Iran Israel War
Iran Israel War
Iran Israel War

ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.

