Setina od senzačního zlata. Český plavec Knedla je vicemistrem Evropy

ČTK ČTK
před 8 hodinami
Plavec Miroslav Knedla získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak. Český rekord zlepšil na 22,69 sekundy. Od zlatého Estonce Ralfa Tribuntsova ho dělila jediná setina.
Miroslav Knedla
Miroslav Knedla | Foto: Reuters

Dvacetiletý Knedla už před šampionátem cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch.

Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále. V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord.

S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile.

Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin.

"Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov," vykládal Knedla pro Českou televizi.

Věděl, kde přišel o zlato. "Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium," dodal.

V závěrečný den šampionátu v polském Lublinu se postaral o druhou českou medaili na této akci, tu první získal na dvoustovce bronzový znakařský kolega Jan Čejka.

Knedla ještě na závěr posledního finálového bloku nastoupí do české polohové štafety na 4×50 metrů. Z rozplavby postupovalo kvarteto Knedla, Matěj Zábojník, Daniel Gracík a Jan Foltýn díky českému rekordu 1:32,53 ze druhého místa.

 
