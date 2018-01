Šesté místo? Zázrak a snad impulz, aby se něco stalo, tvrdí trenér házenkářů Filip

před 9 hodinami

Čeští házenkáři obsadili na ME v Chorvatsku jako jedni z největších outsiderů turnaje šestou příčku. Trenér Jan Filip míní, že takový výsledek nevypovídá o současném stavu české házené.

Záhřeb - Čeští házenkáři odcestovali na evropský šampionát do Chorvatska jako možná vůbec největší outsider turnaje a jeden z dvojice trenérů Jan Filip doteď nechápe, jak mohli jeho svěřenci předvádět tak dobré výkony. Konečné šesté místo, jímž podceňovaný tým vyrovnal historické maximum z Eura, považuje za neodpovídající současnému stavu házené v Česku.

"Myslím, že ženy i chlapi uhráli výsledky, které se neshodují s tím, jak česká házená opravdu vypadá. Za mě je to zázrak a možná i částečně, že to přišlo teď, tak jestli to není nějaký impulz, aby se u nás v české házené něco stalo," citoval svazový web Filipa, jehož svěřenci v pátek v utkání o páté místo podlehli domácím Chorvatům 27:28.

V českém házenkářském prostředí panují napjaté vztahy. Kvůli neustálé kritice a útokům ze strany zástupců některých klubů se rozhodli k 31. lednu rezignovat prezident svazu Radek Bendl a manažer reprezentací Karel Nocar. Navzdory tomu národní týmy dosáhly na historické úspěchy.

"V tom prostředí, v kterém se česká házená bohužel nachází, vztahově, celkově připraveností hráčů a klubů, je neskutečné, že máme ženské osmé na světě a chlapy šesté v Evropě. Jsem nadšený, že jsme došli až sem, ještě si to ani nedokážu úplně uvědomit. Byl to fičák, 14 dní v kuse. Zaplaťpánbůh za to, že jsme tu mohli být takhle dlouho, že jsme součástí toho nejlepšího, co tu je. V tohle nedoufal nikdo z nás," doplnil Filip.

Tým přitom vstoupil do šampionátu debaklem od Španělska. Následně ale reprezentanti porazili ve skupině olympijské vítěze Dány a Maďary, ve čtvrtfinálové skupině prohráli s obhájci zlata Němci, zdolali Makedonii a remizovali se Slovinskem a v pátek těsně podlehli Chorvatům.

"Tým se prostě zvednul, v každém zápase odevzdal víc než maximum. Je nádherné, když za vámi přijdou Švédi a řeknou, nemohl by nám váš tým ukázat cestu, jakou to děláte, jak dokážete takhle hrát za vlast? Ještě někdo přišel a řekl, že takhle se tu neprezentoval žádný jiný tým, co se týče energie, emocí. To je pro nás obrovská výhra," podotkl Filip.

Český celek dokázal konkurovat soupeřům, kteří mají k dispozici více peněz a ostřílenější hráče. "Když se podíváte, kde hrají naši hráči, nemáme jediného z první bundesligy. Máme jednoho hráče, který hraje Ligu mistrů, Pavla Horáka. To nemá žádný jiný tým, co byl tady," řekl Filip.

"Ale my jsme tu vytvořili tým, který sice vystartoval do šampionátu porážkou o 17 gólů se Španěly, ovšem co tu kluci předváděli další dny, to mi hlava do dneška nebere. A zápasy ukázaly, že to není náhoda," dodal.

Přál by si, aby nynější úspěch pomohl i při výchově mládeže. "Pro nás je to výzva, po takovém šampionátu možná budou nějaké další děti, které budou mít zájem o házenou. Je třeba toho využít. Přál bych si, aby to třeba dodalo sílu dětem, mládeži, která u nás vyrůstá, aby na sobě pracovali, to je základ. Tenhle úspěch se nezískal jen tak. Kluci si to odpracovali a dneska si to můžou vychutnat, co dokázali," uvedl Filip.

Věří, že mužstvo zůstane pohromadě. "Někteří hráči jako Babák nebo Jurka nám tu chyběli, ti mohou do týmu naskočit. Vidím do budoucna i pár mladých hráčů z juniorské reprezentace. Ale základem je tenhle tým, ukázal obrovskou sílu a je důležité, aby zůstal spolu. Že jsme se mohli měřit s těmi nejlepšími, to je obrovská devíza do budoucna," podotkl Filip.

Stále přitom vidí rezervy. "Na čem musíme pracovat, to je přechod do rychlého útoku, to musí být rychlejší. Pak hra na pivotu, tam se potřebujeme posunout. Ještě jsou i další věci, to jsou minidetaily. I Francouzi se musí posouvat," dodal Filip, který vede tým spolu s Danielem Kubešem.