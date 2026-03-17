„Šest Rusů porazilo 27 zemí.“ Rusové jásají, Čechy považují za bezvýznamnou menšinu

Jako jednoznačný ruský triumf označují tamní média paralympijské hry, které o víkendu skončily v Itálii.
Rusko nakonec mohlo vyslat do Milána a Cortiny šest sportovců. Ti získali celkem osm zlatých, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile, v hodnocení výprav tak obsadili třetí místo.
„Rusové porazili národní týmy 27 zemí,“ rozplývá se ruský web gazeta.ru. „Umístili se hned za Američany a Číňany, kteří do Itálie vyslali kompletní delegace. Americký paralympijský tým čítal 68 sportovců, zatímco Čína jich měla 70,“ hlásí pyšně.
„Šest (!) Rusů získalo více medailí než drtivá většina zemí s obrovskými výpravami dohromady,“ přidává se další zpravodajský web championat.com.
„Nic takového se v historii nikdy nestalo. A je nepravděpodobné, že se to někdy stane,“ píše autorka článku Taťána Postniková.
Také ona připomíná počty závodníků z USA a Číny a ptá se: „Dokážete si představit, čeho by mohl dosáhnout plnohodnotný ruský tým?“
Čína zakončila hry se 44 cennými kovy (15 - 13 - 16), USA jich získaly 24 (13 - 5 - 6).
„Je důležité, aby všichni věděli o tomto sportovním výkonu. Hrdinové! Jiná slova neexistují,“ opěvuje ruské paralympioniky championat.com.
Podle gazeta.ru uvedl i Dmitrij Peskov, mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, že paralympionici budou ve své vlasti oslavováni jako hrdinové. Mluvčí také podle webu prohlásil, že Putin je potěšen skvělým výkonem sportovců a doufá, že se s nimi brzy setká.
Účast ruských sportovců na paralympiádě v Miláně a Cortině vyvolávala od začátku řadu nesouhlasných reakcí.
Zvlášť když jim Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) dovolil, poprvé od invaze na Ukrajinu, závodit pod vlastní vlajkou a v případě výhry i se státní hymnou na stupních vítězů.
Nominačními kritérii nakonec prošlo právě šest ruských sportovců, kteří se promenovali i při slavnostním zahájení her ve Veroně – a řada výprav včetně české kvůli tomu ceremoniál bojkotovala.
IPC také řešil protest německých reprezentantů během medailového ceremoniálu po sprintu zrakově postižených lyžařek, který vyhrála Ruska Anastasija Bagijanová.
Stříbrná Linn Kazmaierová se i s trasérem při hymně odvrátili a nechali si na hlavách čepice.
Podobný přístup zaujala po vyhlašování běhu na deset kilometrů, který vyhrála opět Bagijanová, i stříbrná česká reprezentantka Simona Bubeníčková. S trasérem Davidem Šrůtkem se k Rusce odmítli připojit ke společnému focení medailistů na stupních vítězů.
S ruskou vítězkou se odmítla vyfotit i bronzová Němka Leonie Maria Walterová, na rozdíl od Kazmaierové ale při hymně sundala čepici.
„Většina sportovců projevila respekt, ale pár drobných případů ukázalo, jak bezvýznamná je menšina, která se snaží upoutat pozornost,“ citovala gazeta.ru ruského ministra sportu Michaila Děgťajrova. „Každý se chce těmto problémovým lidem vyhýbat,“ přidal.
Ostatně ještě víc než počty medailí oslavují ruská média politické vítězství Ruska na paralympiádě.
„Při vší úctě ke sportovním výsledkům byl pro nás hlavním výsledkem soutěží v Itálii zážitek s návratem našich národních symbolů,“ libuje si v komentáři Oleg Šamonajev, vedoucí sportovní redakce listu Sport-Express.
„Neobešlo se to bez politických protestů a kritických názorů v západních médiích. Celkově se ale tahle zkušenost podařila: svět sportu je s výjimkou několika vyšinutých jedinců připraven na plnohodnotné oživení Ruska,“ oslavuje Šamonajev.
Sport-Express také velebí šéfa IPC Andrewa Parsonse. „Dokázal tlumit hysterické výlevy ruských odpůrců ohledně návratu ruské vlajky, neuhnul, když téměř tucet zemí bojkotovalo zahajovací ceremoniál, a nevrhl se do vlny kontroverzí ohledně činů německých a českých lyžařů na stupních vítězů,“ chválí brazilského funkcionáře.
Ukrajinská výprava si na paralympijských hrách stěžovala, že je vystavena systematickému nátlaku ze strany organizátorů a právě IPC.
Pořadatelé si například vynutili přesunutí státní vlajky v paralympijské vesnici na méně viditelné místo, Oleksandru Kononovovou po vítězství v biatlonovém sprintu přiměli sundat náušnice v ukrajinských barvách s nápisem „Stop válce“.
Rodině biatlonisty Tarase Rada byly zabaveny vlajky a šály s ukrajinskými vzory. Za nepřípustné prý bylo označeno pravidelné večerní setkání týmu ve společenské místnosti na ubytovně, kde jsou i jiné výpravy.
„Byl to pokus odvést pozornost od sportu. Tento vývoj je poněkud zklamáním,“ prohlásil Parsons podle Sport-Expressu.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a ministr sportu Matvij Bidnyj ve společném prohlášení obvinili IPC z „otevřeného přiklánění se na stranu Ruska“, což je „nemorální a v rozporu se všemi principy olympismu a lidskými standardy“.
Ruská média hýří optimismem, že po paralympiádě se otevřou Rusům i další globální sportovní soutěže.
„Vztyčení vlajky na paralympiádě je nepochybně velkým vítězstvím Kremlu v oblasti image. Je to znamení, že mezinárodní izolace ve sportu začíná praskat,“ myslí si i Bert Sundström, komentátor švédské televize SVT.
„Bude to zneužito v ruské propagandě a dá to pocit hrdosti mnoha Rusům, kteří touží po tom, aby viděli svou zemi soutěžit pod vlastní vlajkou,“ doplňuje Sundström.
