Prvotřídní senzace má pokračování. Ženská šipkařská hvězda pobláznila Londýn

V hale Alexandra Palace v Londýně to vřelo jako v kotli, když Fallon Sherrocková ukončila utkání druhého kola mistrovství světa v šipkách hodem na červený střed. V úterý jako první šipkařka v historii MS vyhrála, teď senzaci ještě umocnila.

Slovy fanoušků 25leté anglické šipkařky, kterých má teď rázem mnoho po celém světě, to byl "fallontastický" zápas. Sherrocková navázala na výhru z prvního kola MS proti Tedu Evettsovi a vyřadila také nasazenou jedenáctku Mensura Suljovice z Rakouska.

Sherrocková zvítězila poměrem 3:1 na sety, přičemž každý set se hrál na maximální možný počet pěti legů. Angličanka se ujala vedení, ale Suljovic vyrovnal a pak se zdálo, že se momentum utkání obrací na jeho stranu.

V třetím setu vedl Rakušan 2:0, ve čtvrtém 2:1, ale ani jeden nedotáhl do vítězného konce. Londýnská hala "Ally Pally", zaplněná zhruba osmi tisíci bouřlivými diváky, stála jasně za Sherrockovou a hlasitě ženu v růžovém podporovala. Zato Suljovic se musel vypořádat s bučením či pískáním.

Absolutně nezvládl koncovku utkání, naopak Sherrocková ukončila duel dvěma hody na pole osmnáctky a poslední šipkou trefila červený střed.

Alexandra Palace explodoval nadšením, Sherrocková nemohla uvěřit tomu, co se právě děje, a Suljovic vstřebával těžkou porážku. "Nemám slov, vůbec nevím, co na to říct. Úžasné," reagovala domácí hráčka.

"Asi dnes nebudu spát. A můj otec? Doufám, že to přežije," smála se Sherrocková v návalu emocí. Je jisté, že dvěma historickými výhrami naprosto pobláznila šipkařský národ Angličanů, a nejen je.

V třetím kole šampionátu narazí na nasazenou dvaadvacítku, Angličana Chrise Dobeyho. Zápas krajanů mezi 32 nejlepšími šipkaři světa přijde na řadu v pátek 27. prosince jako druhý v denním programu. Napíše Fallon další pokračování šipkařské pohádky? Byl by jím postup do osmifinále.