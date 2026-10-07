Senzační medaile po 27 letech. Judistka Zachová získala světový bronz

Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilogramů. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Annu Krizaovou a vybojovala svoji první světovou medaili.
Cenný kov na MS slaví jako druhá česká judistka po Michaele Vernerové, jež byla v roce 1999 rovněž třetí.
Šestadvacetiletá Zachová proti třiadvacetileté Maďarce, která ve čtvrtfinále porazila hvězdnou Francouzku Clarisse Agbegnenouovou, dvakrát vedla.
Úvodní wazari i následné juko jí ale Krizaová dokázala oplatit a aktivně vedený duel dospěl do nastavení. V něm Zachová protiútokem znovu zapsala wazari a po minutě a 23 sekundách prodloužení definitivně rozhodla.
Zachová, jejímž maximem na MS byla dosud sedmá příčka z roku 2022, do turnaje vstoupila třemi výhrami. Na ipon porazila jednadvacetiletou Leu Wyssovou z Lichtenštejnska, Španělku Lauru Vazquezovou a letošní vicemistryni Evropy Manon Deketerovou z Francie.
Nad její síly byla až ve čtvrtfinále evropská šampionka Joanne van Lieshoutová z Nizozemska, kterou zdolala na cestě za titulem na ME v letech 2024 a 2025.
Tentokrát se proti ní bodově neprosadila, naopak soupeřka zaznamenala jedno juko. „Tam jsem prostě zaspala, ona to dobře trefila,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport.
Naději na medaili si udržela výhrou v opravě nad světovou osmičkou Gankgaič Boldovou z Mongolska. V závěru úvodního bloku zvládla náročný program, kdy absolvovala tři zápasy během jediné hodiny.
V zápase o bronz si pak připsala pátou dnešní výhru a mohla se radovat ze životního úspěchu na vrcholné globální akci.
„Já myslím, že mi to ještě úplně stoprocentně nedochází, ale tak trochu jo a je to úplně super pocit. V tom zápase o bronz byly lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu,“ svěřila se.
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