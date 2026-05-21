Senzace Velké pardubické je po smrti. Sexy Lord podlehl kolice, bylo mu deset let

Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. O skonu desetiletého ryzáka, který se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem, informoval web jezdci.cz.
Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a šesti vítězství.
Sexy Lord triumfoval ve Velké pardubické při svém premiérovém startu po kuriózní situaci. Po dlouhém zkoumání těsného doběhu dostihová komise kvůli chybějící cílové fotografii vyhlásila poprvé dva vítěze. Při loňské obhajobě vítězství žokej Jaroslav Myška koně kvůli zranění šlachy před poslední překážkou zastavil.
Obezita není stejně nebezpečná v každém věku. Vědci odhalili nejrizikovější období
Že obezita zvyšuje riziko řady onemocnění, ví odborníci už dlouho. Jenže podle nové rozsáhlé švédské studie záleží i na tom, kdy člověk začne nabírat kila navíc. A odpověď není úplně uklidňující: vědci nenašli „bezpečné období“, kdy by přibírání bylo z hlediska rakoviny neškodné. Některé životní etapy ale vycházejí výrazně rizikověji než jiné.
Pacient s podezřením na ebolu dorazil do Prahy. Zuří Okamura i někteří Američané
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletěl z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
Komentář: Babišovo ANO bylo pro Deklaraci smíření s Němci, teď se přiživuje na nenávisti
Pokud lze na něčem ilustrovat proměnu, kterou prodělalo hnutí ANO, je to jeho vztah k sudetským Němcům. A pokud by byl premiér Andrej Babiš aspoň v něčem zásadový, musel by si přiznat, že i pragmatismus má své meze a že i na koaličním partnerovi záleží. Celé je to hlavně lekce z toho, s kým se ANO "paktuje" ve vládě.
Rusko na závěr jaderného cvičení nasadilo strategické zbraně, uvedla Moskva
Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo podle tiskových agentur ruské ministerstvo obrany.
Zlomená noha a sláva v SSSR. Film Anděl na horách pomohl změnit dobový humor
Anděl na horách a jeho filmový předchůdce Dovolená s Andělem patří k oblíbeným českým komediím. Oba snímky se v televizi často reprízují, horská odysea revizora Anděla je však přeci jen divácky o něco preferovanější. Proč tomu tak je a jak k dobovému úspěchu snímku přispěl Jaroslav Marvan, od jehož narození uplyne letos 125 let.