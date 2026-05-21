21. 5. Monika
Senzace Velké pardubické je po smrti. Sexy Lord podlehl kolice, bylo mu deset let

Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. O skonu desetiletého ryzáka, který se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem, informoval web jezdci.cz.

Velká pardubická 2024. Jan Faltejsek, žokej, kůň Godfrey, Jaroslav Myška, žokej, kůň Sexy Lord
Velká pardubická 2024. Souboj Jana Faltejska s Jaroslavem MyškouFoto: Vondrouš Roman
Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a šesti vítězství.

Sexy Lord triumfoval ve Velké pardubické při svém premiérovém startu po kuriózní situaci. Po dlouhém zkoumání těsného doběhu dostihová komise kvůli chybějící cílové fotografii vyhlásila poprvé dva vítěze. Při loňské obhajobě vítězství žokej Jaroslav Myška koně kvůli zranění šlachy před poslední překážkou zastavil.

Lose,Weight.,Fat,Diet,And,Scale,Feet,Standing,On,Electronic

An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin

Anděl na horách

