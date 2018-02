Senzace dokonána. Podceňovaná Philadelphia zdolala Patrioty a premiérově vyhrála slavný Super Bowl

před 4 hodinami

Quarterback Nick Foles zastínil hvězdu New England Patriots Toma Bradyho a stal se nejužitečnějším hráčem zápasu.

Minneapolis - Hráči Philadelphia Eagles poprvé v klubové historii vyhráli Super B, finále NFL v americkém fotbalu. New England Patriots porazili 41:33, zabránili jim tak v obhajobě a zisku celkově šestého titulu.

Zasloužil se o to zejména quarterback Nick Foles, který se třemi hozenými touchdowny vyrovnal hvězdě soupeře Tomu Bradymu a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče.

"Nemám slov. O takovém momentu jsem snil jako dítě. Celá naše parta skvělých chlapů o tom vždy snila. Šli jsme si za tím sebevědomě a hráli svou hru," prohlásil Foles, který za zápas naházel 373 yardů, zkompletoval 28 ze 43 přihrávek a jen jednou míč ztratil. Do sezony přitom šel jako náhradní rozehrávač, než se v prosinci zranila týmová jednička Carson Wentz.

Philadelphia se dostala do finále potřetí, v letech 1981 a 2005 pokaždé prohrála. Naposledy to bylo právě s Patrioty, tentokrát se však Orlům povedla odplata. Po většinu utkání vedli, když zaznamenali druhý nejvyšší počet bodů za posledních 15 let. Jen v roce 2014 dal Seattle ještě o dva body více.

Foles na sebe poprvé výrazně upozornil po deseti minutách, kdy skvělým pasem na 34 yardů nahrál na touchdown Alshonu Jefferymu. A když na začátku druhé čtvrtiny proběhl 20 yardy LeGarrette Blount až do koncové zóny, vedli Orli už o 12 bodů.

A i poté, co James White ještě lepším během skrz obranu snížil na tři body, dokázali opět odskočit po skvěle fintované akci zakončené právě Folesem. Ten přenechal rozehrávku Treyi Burtonovi a sám si naběhl do koncové zóny na přihrávku.

Patrioti vedení hvězdným Bradym se nevzdávali a snažili se o obrat jako loni, což se jim i povedlo. Devět a půl minuty před koncem šli do vedení 33:32, ale koncovka patřila Orlům. Rozhodující akce přišla 145 vteřin před koncem po touchdownu Zacha Ertza, který po podražení stačil doletět s míčem do koncové zóny. Vše ale museli potvrdit rozhodčí. Skóre završil Jake Elliott, který v zápase proměnil tři kopy ze hry.

Brady tak nezískal rekordní šestý titul, přestože v utkání naházel 505 yardů, což je nový rekord Super Bowlu. "Všichni jsme zklamaní. Porážka je na pytel. Snažili jsme se vyhrát, ale občas to prostě nestačí a prohrajete. Tak to chodí," řekl čtyřicetiletý Brady, který ještě neplánuje ukončit svou kariéru. "Počítám, že se vrátím. Uvidíme. Je těsně po zápase, musím si to nechat projít hlavou. Ale nevidím důvod, proč bych se neměl vrátit," dodal.

52. Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL v Minneapolis:

Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7)