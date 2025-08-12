Sen o olympiádě je zase blíž. Češky ukázaly, že patří mezi světovou špičku

To dává naději, že by si mohly zahrát i za tři roky na olympijských hrách v USA, kde se představí právě šest nejlepších týmů.
"Před námi jsou jen lakrosové velmoci a my jsme těsně za nimi. Přijde mi to neuvěřitelné," rozplýval se hlavní trenér českého výběru Adam Ondráček.
Češky zaujaly už sedmým místem na mistrovství světa ve fieldlakrosu v americkém Towsonu v roce 2022.
Část týmu pak odjela rovnou na Světové hry do Birminghamu, kde v šestkovém lakrosu zažila další velký turnaj. Tehdy český výběr skončil osmý.
Letos chtěl v čínském Čcheng-tu ukázat, že má na víc a že se za tři roky výrazně posunul. To se povedlo i díky tomu, že reprezentantky ze tří pražských týmů trénují společně už několik let.
"Naše chemie byla nezapomenutelná. Můžeme se vídat několikrát týdně, což je naše velká výhoda oproti jiným týmům," líčila kapitánka českého výběru Linda Semeráková.
"Jsme nesmírně hrdé na to, že se nám podařilo skončit na šestém místě. Byla to dlouhá cesta, ale stála za to," pochvalovala si.
V březnu se Češky probojovaly přes kvalifikaci na Světové hry mezi nejlepších osm zemí světa a v týmu panovala euforie a odhodlání i do budoucna.
Když v dubnu přišla potvrzující zpráva, že se na olympijských hrách 2028 představí v lakrosu jen šest týmů, bylo jasné, že tahle cesta bude ještě o dost těžší. Po šestém místě na Světových hrách naděje ožily.
"Holkám jsem říkal, že doufám, že si uvědomují, že jsme aktuálně v té šestce zemí, které budou hrát na olympijských hrách," podotkl Ondráček.
Kouč ale ví, že před jeho svěřenkyněmi je stále dost práce. "Potřebujeme zlepšit techniku hole a taktickou vyzrálost. Máme několik let na to s tím něco udělat," vyhlásil.
Naopak jedna přednost zůstává. "To nejdůležitější, co nemůžeš vytvořit mechanickým opakováním, je týmový duch. A to je naše nejsilnější stránka," vypíchl Ondráček.
Češky sehrály ve skupině náročné zápasy. Nejdříve prohrály 10:23 s Austrálií, která je trestala hlavně z rychlých brejků. Později dostaly vysokou školu lakrosu od profesionálek z USA, které zvítězily 32:8 a turnaj posléze suverénně vyhrály.
Mezitím ale přišel pro český výběr klíčový duel s Irskem. Ten zvládly nad očekávání dobře a vyhrály 16:10.
"Rozhodl fakt, že jsme opravdu tým. Irky měly prostě jen holky, které se sjely na turnaj. Přestože měly individuální kvalitu mnohem vyšší než my, přehráli jsme je týmovou hrou," zopakoval Ondráček.
"Ten zápas hodnotím úplně nejlépe, protože jsme jim nedali prakticky šanci," doplnil.
V bitvě o páté místo narazily jeho svěřenkyně na tým Velké Británie. Po nepovedené první čtvrtině (2:8) dokázaly Češky s hvězdným celkem držet dvě třetiny krok a jednu dokonce vyhrát. Celkově z toho ale byla porážka 11:20.
"Chybí nám víc zkušeností a odehraných kvalitních zápasů. Britky zvládnou tempo udržet celý zápas, my zatím ne," litoval Ondráček.
I když detaily a termíny ke kvalifikaci na OH zatím nejsou známé, Češky ví, že se mohou o účast v Los Angeles poprat. A třeba opět zažít i skvěle zorganizovanou akci jako nyní v Číně.
"Myslím, že se to holkám líbilo, a je to určitě také jedna z věcí, proč se budou chtít dostat na olympijské hry. Aby to zažily na nejvyšší úrovni," dodal Ondráček.