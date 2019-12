Šéf ruského antidopingu kritizuje Putina i ministra. Může to být hra, varuje expert

V létě uplyne další olympijský cyklus a skandál systematického ruského dopingu stále není dořešený. Moskevská laboratoř je uzavřená, ruský sport i nadále v klatbě a Světová antidopingová agentura WADA nejspíš dnes doporučí prodloužení tohoto trestu minimálně na příští letní hry v Tokiu. Jediné, co se vymyká zvyklostem posledních let, je rétorika nového šéfa Ruského antidopingového výboru.

Už mohlo být po všem. Ruská strana dostala za úkol předat komisařům z WADA do konce roku 2018 elektronická data z uzavřené moskevské laboratoře tak, aby mohli provést finální šetření státem řízeného dopingu. To se sice stalo, ale se zpožděním a ještě se značně pozměněným obsahem.

Alespoň tak to tvrdí i nynější šéf RUSADA Jurij Ganus. Jeho pracovníci prý do zapečetěné laboratoře neměli přístup, takže ve falšování databáze má mít prsty někdo jiný z ruského sportu. Ministr pro sport Pavel Kolobkov to razantně popírá. WADA má teď z podezřelého chování Rusů vyvodit důsledky.

Hodně zvláštně přitom navenek působí postava Ganuse, který se neustále strefuje do ruských funkcionářů.

"Táhne s WADA a dává jí zapravdu. Říkal jsem si, jak dlouho ho tam Putin nebo ministr sportu Kolobkov nechají, je to na ruské poměry nevídané," přiznal Aktuálně.cz Michal Polák z Českého antidopingového výboru.

Ganus sám připouští, že jedná riskantně, ale pouští se do kritiky i samotného prezidenta Vladimira Putina, kterému vyčítá laxnost při řešení ruské dopingové kauzy.

"Nejsem politik, nevím, jaká se tam v zákulisí rozehrává hra. Je klidně možné, že Ganus jde na ruku WADA, aby se Rusové jevili jako polepšení, a dostali tak mírnější trest. Kritizovat Putina je mimořádná věc, ale je možné, že na to Kreml předem upozornil a má postranní úmysly," krčí rameny Polák.

Sám reprezentuje české antidopingové komisaře na mezinárodních kongresech a mítincích WADA, a tak Ganuse zná.

"Mluví solidně anglicky, měl řeč na sympoziu v Lausanne. Přiznám se, že na mě působí jako nenápadný chlapík, nijak nevyčnívá, ale všichni ho moc dobře znají a ví, o koho jde," popsal šéfa ruského antidopingu.

Ganus převzal agenturu RUSADA v roce 2017. Zjevil se v této funkci bez znalosti sportovního prostředí, dříve podnikal v těžkém průmyslu nebo se staral o logistiku v lodní společnosti nebo na železnici.

"V mládí jsem hrával házenou, mám docela velké ruce," vtipkoval po své inauguraci.

"Do nejvyššího vedení se nemusí vždycky dostat odborníci na to odvětví. Pokud je dobrý manažer, proč by nemohl řídit dopingovou laboratoř. Na českém antidopingovém výboru jsem jediný, kdo má tělovýchovné vzdělání. Všichni ostatní tu jsou z různých profesí," přiznává Polák.

Ten každopádně neočekává, že by dnes padl definitivní verdikt, jak to bude s ruskými sportovci na letních olympijských hrách v Tokiu.

"WADA podle mě rozhodne, že se ruská strana opět zachovala špatně, dá doporučení k trestu. Rusové se odvolají ke sportovní arbitráži do Lausanne, a nakonec bude finální rozhodnutí na Mezinárodním olympijském výboru. A bude to na Thomasu Bachovi jako šéfovi MOV," myslí si Polák.

Světová antidopingová agentura zvažuje trest na další čtyři roky, což by zahrnovalo i zimní hry v Pekingu.

"Bach pak musí zvážit všechny aspekty, protože bude pod velkým tlakem. Rusové zastupují velký trh, bez vlastních reprezentantů by možná ani olympiádu nevysílali, pak jsou na to navázaní ruští sponzoři jako Gazprom. To jsou peníze, o které MOV může přijít. Nehledě na to, že u některých sportů to může hodně ovlivnit úroveň soutěže," dodává.

Existuje také polovičatá varianta, kterou sportovní svět zažil už na posledních hrách v Pchjongčchangu, kde vybraní ruští sportovci mohli startovat, ale jen pod neutrální vlajku bez možnosti si vyslechnout ruskou hymnu v případě vítězství.