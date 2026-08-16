Šéf atletů hodnotí propadák, rozladěný byl už dřív. S trenéry probere i citlivou věc

Výkony českých atletů na mistrovství Evropy reprezentačního šéftrenéra Pavla Sluku zklamaly. Řekl to novinářům s tím, že příčiny propadáku v Birminghamu bude teprve hledat. Vyžádá si zpětnou vazba od trenérů, kteří v drtivé většině případů nedokázali své svěřence optimálně připravit na vrchol sezony.
Česko zřejmě poprvé v poválečné historii skončí na atletickém ME bez medaile. Zvrátit to může už jen Kristiina Sasínek Mäki ve večerním finále patnáctistovky.
Zatím má Česko na ME čtyři bodovaná umístění do osmého místa.
Čtvrtou příčku obsadili čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel a kladivář Volodymyr Myslyvčuk, pátý skončil oštěpař Jakub Vadlejch a osmý dálkař Petr Meindlschmid.
V pořadí národů to před posledním závodním blokem znamená až 21. místo.
Co nejhorší šampionát v historii zavinilo, zatím Sluka neví.
„Je brzy na nějaké speciální hodnocení, proč jsme neuspěli. Probíráme to každý večer s trenéry. Budu chtít od nich z tohohle mistrovství nějakou zpětnou vazbu. A doufám, že najdeme společného jmenovatele, proč to všechno bylo. Ale nechal bych si na to ještě chvilku času,“ uvedl.
Téměř nikdo z českých závodníků na ME nepředvedl svůj nejlepší výkon v sezoně, většina byla hluboko v poli poražených.
„Prostě nepotvrdili výkonnost, se kterou sem jeli. Trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si před vrcholnou akcí představoval. Tam by měli ukázat, že jsou skutečně ve formě. Evidentně většině výpravy se ta závěrečná příprava nepovedla,“ uznal Sluka.
S trenéry chce řešit také spoustu zranění. Týká se to i nedávných juniorských šampionů Meindlschmida a vícebojaře Tomase Järvinena, pro které soutěž skončila předčasně.
„Je to citlivá věc. Vrcholová atletika je na hraně možností a tak se musí i trénovat. A kdo tak netrénuje, tak nemá šanci dostat se do té špičkové atletiky. Ale že je těch zranění letos moc, mě trápí, to je jasné. Chceme se tomu věnovat,“ prohlásil.
Řada současných trenérů se rekrutuje z úspěšných závodníků nedávné minulosti, kteří ještě nemají tolik trenérských zkušeností.
„Kdo jiný má zkušenosti z vrcholové atletiky než bývalí úspěšní atleti? I u většiny ostatních týmů to tak je. Ale samozřejmě se s nimi musí pracovat. Jsou v nejlepších trenérských letech, musí mít sebereflexi a vyhodnotit si, že tento šampionát nebyl úplně úspěšný,“ poznamenal.
Ze své pozice osobním trenérům poskytuje servis.
„Děláme různé semináře,“ uvedl Sluka. Dostupná je spolupráce i s jinými sporty včetně plavání, které na souběžném ME slavilo zlaté medaile znakaře Miroslava Knedly a kraulařky Barbory Seemanové a řadu dalších postupů a českých rekordů.
„Jeden z resortů máme současně i s plaváním a dělají se tam také různé edukační programy, které mají možnost využívat jak trenéři plavání, tak atletiky. Takže nějaké společné myšlenky se určitě sdílet můžou,“ uvedl Sluka.
Po mimořádně úspěšných mládežnických šampionátech je fiasko na seniorském ME tvrdým pádem na zem. Nastupující generace se zatím mezi dospělými neprosazuje tak, jak by si Sluka představoval. Věří, že se situace brzy obrátí k lepšímu.
„Ten pád je samozřejmě nepříjemný. Doufám, že se z toho rychle zvedneme a že už na halovém mistrovství Evropy ukážeme, že ten potenciál atletiky je někde jinde, než jsme předvedli tady,“ dodal.
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