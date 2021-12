Seemanovou těší, že na milovanou trať půjde v plné síle, a přeje si rekord a finále

Nejlepší českou plavkyni Barboru Seemanovou čeká po listopadových startech na ME a v týmu International Swimming League (ISL) start na mistrovství světa v Abú Dhabí. Pojede tam jako evropská šampionka v dlouhém bazénu a čerstvá vicemistryně kontinentu v krátkém bazénu. "Po třítýdenních zdravotních problémech jsem v pořádku, ale v top formě zatím ještě nejsem," přiznala v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Začala jste svojí marodkou. Co vás trápilo?

Už před mistrovstvím Evropy to začalo zánětem dásní a oslabené tělo pak přepadla viróza, takže k úplnému uzdravení vedlo jen třítýdenní léčení. Do Nizozemska na ISL jsem sice odletěla, ale přibližně týden před závody mi tam moc dobře nebylo.

Splnily se přesto v Eindhovenu vaše původní představy?

Určitě! V našem týmu byla velice dobrá atmosféra a získala jsem tam cenné zkušenosti. Byl to pro mě zážitek a zároveň i odměna za dřinu, kterou prožívám v přípravě. Mám za sebou také zajímavé tréninky, které už mířily k mistrovství světa. Měla jsem možnost měřit své síly i s několika výbornými sprintery, což se nakonec projevilo v mém novém českém rekordu.

Váš letošní program je doslova nabitý různými významnými soutěžemi a ve všech na sebe upozorňujete vynikajícími výkony. Jak je to pro vás po fyzické i psychické stránce vyčerpávající?

Je to hodně náročné, protože mě to navíc časově omezuje v mém osobním životě. Pro ten plavecký to však všechno ráda obětuju. Mým cílem nejsou jen vlastní rekordy a radost z medailí, ale i snaha dostat české plavání do vyšších příček, než se zatím nachází. Snad se mi to trochu i daří. Výborně si vedou i někteří další a nadějní čeští reprezentanti, například Ondřej Gemov či Kristýna Horská, a moc se těším na jejich další úspěchy. Příjemný je rovněž stoupající zájem sponzorů.

S jakým účtem byste byla na mistrovství světa, které začíná za dva týdny, spokojena?

Mojí nejoblíbenější tratí je dvoustovka, v níž je mým přáním probojovat se v novém českém rekordu do finále. Je výhoda, že touto tratí bude šampionát startovat, takže do něho vstoupím v plné síle. Na poloviční trati se chci hlavně přiblížit nedávnému českému rekordu, případně ho vylepšit. Naopak čtyřstovku, která je jistě užitečná v přípravě, vynechám, moc mi nesedí.

Máte informace o svých největších soupeřkách?

Budou samozřejmě jako vždy ze Spojených států, Austrálie a Kanady, ale nevím o nich vůbec nic. Pokud se však objeví nějaká informace, že některá z hvězdných plavkyň do Spojených arabských emirátů nepojede, tak mi to stejně nic neříká. Výborných dvoustovkařek je v těchto zemích hned několik, takže o nějakém oslabení nelze mluvit.

V anketě o sportovce roku jste se umístila na 14. místě. Kdo je pro vás jedničkou?

Největší šanci mají asi zlatí hoši z Tokia, ale já bych dala královskou korunu vodnímu slalomáři Lukáši Rohanovi, který na olympiádě dokázal stříbrnou medailí něco zcela výjimečného a více než nečekaného.