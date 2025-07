Seemanová vysvětlila, proč odmítla reagovat na otázky. Naštvaly ji některé komentáře

Plavkyně Barbora Seemanová byla po středečním pátém místě na kraulařské dvoustovce na mistrovství světa smutná. Rozhovorům se vyhnula, protože bezprostředně po závodě nebyla připravená čelit otázkám, které si nejdříve potřebovala sama zpracovat.

"Byla jsem ve své hlavě a potřebovala jsem to zpracovat. Nebyla jsem ready o tom tady mluvit, protože jsem neměla na to odpovídat na otázky, které jsem si potřebovala odpovědět v hlavě," vysvětlovala trojnásobná mistryně Evropy, proč ve středu s médii ani se zástupci svazu v Singapuru nehovořila.

Ve své hlavní disciplíně, závodě na 200 metrů volný způsob, doplavala pátá ve druhém nejlepším čase kariéry 1:55,20. Odpovídalo to dlouhodobým výsledkům ženy, která má na kontě dvě šestá místa z olympiády a čtvrtou příčku z loňského mistrovství světa v Dauhá. Pětadvacetiletá Češka ale spokojená nebyla. "Bylo mi to líto, byla jsem smutná. I když je to super výsledek, super čas, super místo, tak vždycky sportovci chtějí víc a je těžké spokojit se s tím normálním," svěřila se.

Ani v Singapuru na cenný kov na vrcholné globální akci nedosáhla. "Neměla jsem to nastavené, že chci medaili… Tak samozřejmě, že chceme medaili. Vždycky všichni chtějí medaili, to není žádná novinka. A když člověk jde do finále, tak by tam samozřejmě chtěl dosáhnout," řekla.

Nelíbily se jí komentáře, že při absenci obhájkyně titulu Siobhán Haugheyové a stříbrné olympijské medailistky z Paříže Australanky Ariarne Titmusové bylo startovní pole slabší. "Vůbec to tak není, ve světě je nás strašně moc kolem těch minuty 55 a pod minutu 55. Věděla jsem, že to bude extrémně těžké, a věděli jsme, že všech těch osm má nějakým způsobem šanci se tam dostat. Prostě chtěla jsem dobrý čas, chtěla jsem být co nejvýš. A je to dobrý čas a je to dobré umístění, ale prostě vždycky chci víc. Co na to říct?" doplnila.

Musela hodit rychle zklamání za hlavu, aby byla připravená na dnešní rozplavbu kraulařské stovky. "Bylo to těžké, ale díky trenérovi i díky rodině jsem se zvládla trošku resetovat. To je asi to nejtěžší na našem sportu, že člověk musí nechat včerejšek včerejškem a druhý den ráno vstávat s čistou hlavou," uvedla Seemanová.

Spolupráci s novým trenérem Tomem Rushtonem si nemůže vynachválit. "Jsem nadšená z té spolupráce, jsem nadšená z té práce, kterou děláme. Ty tréninky jsou skvělé, strašně mě to baví. Tom je obrovská kapacita ve všem, co dělá," libovala si.

Pod Rushtonovým vedením se připravuje od ledna, před tím čtvrt roku léčila zranění kotníku. "Vlastně je to super dostat se skoro na můj nejlepší čas po sedmi měsících trénování. Jsem nadšená a hrozně se těším do té další práce. Myslím si, že ten trénink byl skvělý, měla jsem spoustu novinek, vysokohorskou přípravu a tak. Po všech těch změnách jsem hrozně ráda, že jsem tam, kde jsem. A určitě mířím výš," dodala Seemanová.