Seemanová je na MS v rekordu v semifinále, rekord má i Micka

před 52 minutami

Plavkyně Barbora Seemanová díky českému rekordu 1:57,32 postoupila na mistrovství světa ze sedmého místa do semifinále závodu na 200 metrů kraul.

Vlastní český rekord na 800 metrů volný způsob v rozplavbách v korejském Kwangdžu vylepšil i Jan Micka, kterému to přineslo desátou příčku. O dvě šance na zlato přišla americká hvězda Katie Ledecká, která kvůli nemoci nenastoupila do rozplaveb dvoustovky a o pak se odhlásila i z odpoledního finále závodu na 1500 metrů.

Devatenáctiletá Seemanová překonala vlastní tuzemské maximum i při druhém startu na šampionátu. Výkon z květnových Pardubic vylepšila o osm setin. "Myslela jsem, že rozjíždím rychleji, ale přišla mi hodně dobrá druhá půlka. Pocitově jsem nedohmátla jako obvykle, že mě to sejme. Tentokrát to vyšlo super, ve třetí padesátce jsem do toho šlápla a na konci jsem ještě vydohmatila tu vedle sebe," pochvalovala si v tiskové zprávě nejlepší česká plavkyně loňského roku.

Neměla ale pocit, že by měla nějakou velkou rezervu. "Navázalo to na tu čtyřstovku, která byla strašně náročná, ale první dvoustovka se mi jela dobře," uvedla Seemanová.

Zaostala o pouhé čtyři setiny za olympijským A limitem, který už má splněný na stovce. Další pokus na dvoustovce bude mít při boji o finále, semifinále kraulařské dvoustovky žen začne ve 14:14 SELČ.

Seemanové i dalším kraulařkám ubyla velká konkurentka, čtrnáctinásobná mistryně světa a pětinásobná olympijská vítězka Ledecká. Dvaadvacetiletá Američanka, kterou v neděli na čtyřstovce nečekaně porazila Australanka Ariarne Titmusová, se od příjezdu do dějiště šampionátu necítila dobře a po konzultaci s trenérem a lékaři z dnešního programu odstoupila. Měla by plavat ještě osmistovku, která začne v pátek.

Po rozplavbách mužské osmistovky se změnily české historické tabulky. Micka při prvním startu na MS vylepšil vlastní maximum o osm desetin na 7:48,93 a skončil dvě místa za postupem do finále. Osmičku postupujících uzavřel kontroverzní Číňan Sun Jang, který Micku porazil o 81 setin.

Papírově měl Micka na osmistovce dvanáctý čas. "Mám nový český rekord téměř o vteřinu, takže jsem hrozně moc rád. Na druhou stranu je smolný, že jsem skončil jakožto náhradník. Nevěřím tomu, že se nějací dva sportovci odhlásí, abych se tam dostal," komentoval svůj výkon.

Mickovou hlavní disciplínou je patnáctistovka, jejíž rozplavby jsou na programu v sobotu. "Tam budu muset znovu bojovat o to finále," poznamenal Micka. Před dvěma lety v Budapešti ve finále mistrovství světa nechyběl, obsadil osmou příčku.