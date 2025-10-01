Ostatní sporty

"Sedni si synu. Je konec." Div, že z drsného Thrilleru v Manile vyšli oba sokové živí

před 2 hodinami
Jako "Thrilla in Manila" vstoupil do dějin boxu drsný souboj o titul mistra světa v kategorii bez rozdílu vah, který svedli ve filipínské metropoli Muhammad Ali a Joe Frazier. Od jednoho z nejslavnějších utkání historie sportu uplynulo právě dnes 50 let.
Muhammad Ali (vlevo) trefuje Joea Fraziera ve slavném utkání v Manile.
Muhammad Ali (vlevo) trefuje Joea Fraziera ve slavném utkání v Manile. | Foto: ČTK

Byl to poslední ze tří vzájemných soubojů těchto legend boxu a podle pozorovatelů mohli být oba boxeři rádi, že z ringu vyšli živí.

Krvavou bitvu uťal až Frazierův trenér, který svému svěřenci zakázal nastoupit do posledního kola zápasu.

Ali, který tak zvítězil technickým knokautem, později řekl, že už by do dalšího kola taky nenastoupil.

Jeho soupeře Fraziera do smrti mrzelo, že vzdal jen o chvíli dřív, než by to udělal jeho soupeř.

O čtyři kilogramy těžší a o dva roky starší Ali do zápasu nastoupil v roli favorita. Byl obhájcem titulu, který od George Foremana získal o rok dříve v tehdejším Zairu.

A ve třetím zápase kariéry proti Frazierovi, se kterým předtím jednou vyhrál a jednou prohrál, nehodlal pás pro šampiona ztratit.

Ali od prvního kola ring ovládl. Ve čtvrtém kole to vypadalo na obrat, když Frazier začal systematicky útočit na Aliho břicho.

Od sedmého kola to ale s Frazierem šlo z kopce. "Sedni si, synu. Je konec. Ale nikdo nikdy nezapomene, co jsi dneska dokázal." Těmito slovy Eddie Futch uťal Frazierovu snahu nastoupit do posledního kola zápasu a zápas skončil.

Ali s Frazierem byli soupeři nejen v ringu, ale i mimo něj. Výřečný a mediálně zdatný Ali, jenž se narodil jako Cassius Clay a na olympiádě v Římě získal v roce 1960 zlato, málokdy vynechal příležitost si do svého soka rýpnout a urazit ho, což mu Frazier ani dlouho po ukončení kariéry neodpustil.

Asi nejvíce kontroverzí vyvolala Aliho rýmovačka "A killa and a thrilla and a chilla, when I get that gorilla in Manila" (česky zhruba To bude mazec, až dostanu tu gorilu v Manile).

Když ale Frazier zemřel v roce 2011 v 67 letech na rakovinu jater, Ali se s ním osobně přijel rozloučit.

Ali, který se dlouhá léta potýkal s Parkinsonovou chorobou, zemřel o pět let později.

