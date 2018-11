Sedmý titul po pěti letech. Ragbisté Smíchova porazili Vyškov a vyhráli extraligu

před 1 hodinou

Ragbisté Tatry Smíchov jsou posedmé v historii českými mistry. Pražský celek porazil ve finále extraligy Vyškov 30:19 a získal první titul od roku 2013. Bronzové medaile vybojovala pražská Sparta. Nejlepší tým základní části přehrál v duelu o třetí místo Říčany 51:14.

Finále se mělo hrát už před týdnem a podle semifinálových výsledků se měla uskutečnit repríza loňského souboje o titul, ve kterém Sparta porazila Tatru (20:6). Ale semifinále Sparty s Vyškovem, které skončilo jednoznačně 52:10 ve prospěch obhájců prvenství, sportovně-technická komise svazu kvůli neoprávněnému startu hráče Pražanů Josepha Saldany zkontumovala. Kauzu se podařilo vyřešit až v tomto týdnu.

Ve finálovém duelu na vlastním hřišti smíchovský celek potvrdil roli favorita, i když soupeř Pražany zejména ve druhém poločase potrápil. Krátce po změně stran už Tatra vedla 20:0, ale hosté zápas dvěma krátce po sobě položenými pětkami zdramatizovali a přiblížili se na 14:20. Domácí ale obrat nepřipustili.

"Soupeř dneska bojoval, až jsem se bál, že to nezvládneme. Je to super, trvalo to (čekání na titul) dlouho," řekl kapitán nového mistra Jiří Černý. "Vyškov předvedl skvělé ragby a výhra nad ním nebyla vůbec snadná, jak ji předvídali někteří ragbisté," souhlasil trenér Jan Žíla. Ziskem sedmého titulu se Tatra dotáhla na rekordmany z Říčan, kteří naposledy ovládli českou domácí soutěž v roce 2012.

Poražení finalisté měli radost alespoň z toho, že vyhráli druhý poločas. "Hráli jsme v něm lépe než v tom prvním. V první části hry jsme byli sice více na polovině soupeře, ale ztráceli jsme zbytečně míče," citoval trenéra Vyškova Pavla Palu server Českého ragby. "Měli jsme proti soupeři více zraněných hráčů a také odložené finále se podepsalo i na tom, že někteří naši hráči už nemohli v tento termín z pracovních důvodů přijet," dodal.

Play off ragbyové extraligy:

Finále:

Tatra Smíchov - Vyškov 30:19 (15:0)

Body: Honner 10, Havel, Průša, Jacques a Černý po 5 - M. Kovář 9, Brníček a Mazal po 5. Pětky: 4:3. Rozhodčí: Tůma, Bednařík, Rázga. Diváci: 400.

O 3. místo:

Sparta Praha - Říčany 51:14 (15:9).

Konečné pořadí: 1. Tatra Smíchov, 2. Vyškov, 3. Sparta Praha, 4. Říčany, 5. Praga Praha, 6. Dragon Brno, 7. Slavia Praha.