Sedm amatérů porazilo vládce cyklistiky. Pogačar doma závodil i proti slavným Čechům

Týden poté, co Tadej Pogačar popáté v kariéře vyhrál cyklistickou Tour de France, se slovinský fenomén představil v rodné Komendě v závodě proti amatérům. A hned sedm z nich dokázalo současného neotřesitelného světového vládce porazit.
Pogačar na konci července pátým triumfem na Tour vyrovnal čtveřici rekordmanů nejslavnějšího závodu. V celé letošní sezoně prohrál jen na dubnovém monumentu Paříž - Roubaix s Woutem van Aertem.
Doma ve slovinské Komendě se však úřadující dvojnásobný mistr světa, ve svých 27 letech už mnohými považován za nejlepšího cyklistu všech dob, musel sklonit před sedmičkou amatérů.
V závodě „S Klanca na klanc“ dominoval Němec Frederik Niessen a Pogačara zdolali ještě dva Italové, tři Slovinci a další německý cyklista.
Háček je v tom, že amatérští jezdci měli před Pogačarem na trati o délce 24 kilometrů náskok sedmi minut.
Hlavní pasáž nedělního závodu potom tvořilo 15kilometrové Pogačarovo domácí a oblíbené stoupání na horu Krvavec s průměrným sklonem kolem osmi procent.
Druhý ročník výzvy „Pogi Challenge“ byl vyvrcholením třídenního festivalu, který měl i charitativní podtext. Pogačarova nadace zde vybrala celkem 100 tisíc eur.
A zatímco při loňském premiérovém ročníku klání porazil slavného Slovince jen britský nadšenec Andrew Feather, tentokrát bylo šťastlivců se životním zážitkem více.
„Nespěchejte, první dva kilometry jsou nejtěžší a kdo to přežene, ten za to později zaplatí. Nespěchejte a užijte si to, postupně zrychlujte tempo,“ hlásil Pogačar před startem.
Za vítězným Niessenem zaostal o čtyři minuty.
Němec přiznal, že mu jako motivace posloužila fotka Pogačara na řídítkách a že se při stoupání ani jednou neohlédl. „Jel jsem na plný plyn až na vrchol, nikdy jsem se necítil tak dobře,“ radoval se.
Podle webu welovecycling.com bylo v poli poražených mnoho cyklistů z Česka - včetně olympijského vítěze ve vodním slalomu Jiřího Prskavce a bývalého profesionála Zdeňka Štybara, ambasadora projektu Škoda We Love Cycling.
Pogačar byl navzdory nedělní porážce ve výborné náladě, ostatně na startu festivalu vyhrál v Komendě páteční městské kritérium. A pochvaloval si hlavně obrovskou podporu fanoušků.
„Na Alpe d‘Huez byla atmosféra šílená a divoká, podle očekávání. Ale řekl bych, že tady je ještě lepší,“ porovnával s ikonickým kopcem, který se letos vrátil do itineráře Tour de France.
Po závodě proti amatérům slétl Pogačar společně se slovinským skokanem na lyžích Domenem Prevcem z hory Krvavec vrtulníkem a s fanoušky si užil hudební program.
V pondělí pak jeho tým UAE oznámil, že se Pogačar za tři týdny postaví na start Vuelty. Ve Španělsku tak bude usilovat o poslední vítězství z trojice závodů Grand Tours, které mu ještě chybí.
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