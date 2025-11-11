Ostatní sporty

Český šipkař už na Grand Slamu skončil, i tak si domů odveze přes dvě stě tisíc

před 46 minutami
Český šipkař Karel Sedláček v přímém souboji o postup podlehl 3:5 Connoru Scuttovi a vyřazovací fázi si na Grand Slamu ve Wolverhamptonu nezahraje.
Angličan obsadil ve skupině E druhé místo, z první příčky prošel dál jeho krajan Luke Littler. Úřadující mistr světa si dnes poradil 5:1 s Darylem Gurneyem.

Sedláček vstoupil do prestižního turnaje kategorie major porážkou 1:5 s Littlerem, následně ale zdolal 5:3 Gurneyho a jako papírový outsider skupiny bojoval do poslední chvíle o postup.

Proti 53. hráči světa Scuttovi předvedl nejlepší výkon na turnaji. Soupeř zlomil zápas za stavu 2:2, kdy vyhrál dva legy za sebou a náskok už si pohlídal.

Jediný český držitel profesionální karty PDC, jemuž patří v žebříčku 73. příčka, si za svou premiérovou účast na Grand Slamu odnese 8000 liber (220 tisíc korun).

Turnaj ve Wolverhamptonu má dotaci 650 tisíc liber (12,4 milionu korun), vítěz si přijde na 150 tisíc liber (4,15 milionu korun).

 
