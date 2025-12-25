Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.
Vánoce mohou být bílé, a tak pro začátek pár sněhových pobídek. Což takhle si na úvod postavit sněhuláka?
Udělejte rodinné týmy a pusťte se do soutěže o toho nejkrásnějšího.
Fantazii se meze nekladou, proto využijte staré klobouky, hadry, šály, ozdoby, v podstatě cokoliv.
Popusťte uzdu své tvořivosti. Na konci porotci vše obodují a pak můžete třeba sledovat, čí sněhulák vydrží déle.
Od velkých sněhových koulí můžete volně přejít k těm menším. Klasická koulovačka totiž neomrzí ani tabletové děti.
Když do ní chcete vnést pravidla, využijte ty z vybíjené. Zasažený odchází, poslední vyhrává.
Samozřejmě pozor na bezpečnost. Házení zmrzlých koulí, takzvaných ledovek, není dobrý nápad. Podobně jako trefování tváří druhých.
Co dál? Sáňkování nebo bobování také stále zabírá. A na všechny věkové kategorie. Generační jízdy v provedení dědy s vnukem či babičky s vnučkou anebo rodičů se svými ratolestmi poté zůstávají nadlouho v paměti všech. Zvláště když během sešupu dolů najedete na přírodní skokánek.
U klasiky ještě chvíli zůstaneme. Vyrazíme na běžky.
Kdo pod stromečkem najde první úzká prkénka, už jen při úvodních krůčcích na nich zažije spoustu dobrodružství.
Včetně pádů. Ale vyplatí se vydržet, neboť ten pocit, kdy se rozjedete, je k nezaplacení.
A můžete se rychle zapojit do různých her.
Například koloběžkový závod. Účastníci mají jednu lyži a druhou nohou se odrážejí. Kdo absolvuje nejrychleji zadanou trasu? Anebo si můžete zasoutěžit ve dvojicích, ve trojicích… Přidat semifinále, finále. Uvidíte, jak se u toho zasmějete.
Opět platí bezpečnost nade vše. Než se pustíte třeba do hry, kdo sjede kopec bez kotrmelce, je nutné se předtím naučit padat, zatáčet a brzdit.
Jak na to všechno? „Nejdůležitější je, aby děti strávily na běžkách co nejvíc času a aby je to bavilo,“ radí Martin Koukal, mistr světa v běhu na lyžích, prostřednictvím videa lyžařského svazu.
„Pomáhejte jim do kopce, protože je baví sjíždět dolů. Že budou padat? Ano, budou. Ale spadnou a vstanou a tím se na běžkách naučí hýbat. A když už umí na běžkách jakžtakž stát, můžeme postoupit k tomu, že je můžeme něco učit. Čím větší bude banda dětí, tím víc je to na běžkách bude bavit. A nezapomeňte mít s sebou dostatek věcí na převlečení, protože v bandě kamarádů to budou durch promočené rukavice, čepice, takže jako rodič doporučuju mít plný batoh věcí na převlečení, aby děti nezmrzly.“
Ještě pár jiných rad od šampiona. „Základem je skluz na jedné lyži. Proto je koloběžka jedním z nejlepších prostředků pro nácvik. Další možností, když máme partu, je přidat míč a hrajeme fotbal. Jednou nohou kopeme, na druhé máme lyži a na druhý poločas vyměníme.“
A jak jít na základ brzdění, tedy jízdu v pluhu? „Pokrčená kolena, špičky k sobě, paty od sebe. Tlačíme do pat. Tlakem, jestli kolena dám víc k sobě a víc zahraním nebo trošku víc od sebe, tím reguluju rychlost, jakou jedu. Velice často se používá k nácviku jízda bez holí,“ radí Koukal, který pohyb na běžkách vřele doporučuje.
„Je to sport, který nezatěžuje klouby, je úžasný na srdce a zavede vás na túrách do krásné přírody. A na závěr je nejlepší zajít si do hospůdky na borůvkové knedlíky, grog, svařák, cokoli si budete přát.“
Úžasnou tečkou však může být i rodinný (nebo s partou kamarádů) závod v biatlonu, kde střelbu z malorážek nahradí házení tenisových míčků do plechovek nebo do položených gymnastických obručí. Kdo bude chtít, může se natočit na video. Určitě z toho bude na sociálních sítích virál.
Sjezdové lyžování nemusí být dnes cenově dostupné pro každou rodinu, ale proč místo toho nezkusit skialpy. Tedy nahoru to vzít na speciálních lyžích pěšky a potom zažít zaslouženou odměnu při sjíždění do údolí.
„Naučit děti alespoň základům skialpinismu mi přijde jako nejlepší cesta,“ říká Ondřej Moravec, majitel tří medailí z olympiády a jeden z patronů projektu Skialp do škol.
„Nápad a celý projekt je dle mého názoru unikátní a geniální zároveň. Po horách nám chodí tisíce lidí a jejich znalosti bezpečného pohybu v terénu nejsou zrovna ideální. Měli jsme možnost si vyzkoušet první kempy za účasti několika škol. Odezva byla výborná. Bylo moc fajn vidět děti nadšené z pohybu, to člověka nabije pozitivní energií.“
Takže než se vydáte na vánoční výšlap, poraďte se s odborníky o výběru vybavení, technice a dalších detailech.
Odložit stranou o Vánocích byste neměli ani bruslení. Zamrzlé rybníky už jsou vzácností, leč nahradila je umělá kluziště. Honičky na ledě ani dnes nikoho neurazí. Špunti však nesmí zapomenout na přilby.
Na závěr ještě malá inspirace pro ty, kteří vánoční relax prožijí bez sněhu. Také oni se mohou dosyta pohybově vyřádit.
První na ráně jsou procházky a výlety. Les, park, hora, rozhledna – to mohou být vaše cílové nebo postupné body. A kdo by se cestou nudil, pro ty je tu hra na pozorovatele třeba přírodních detailů nebo čehokoli.
A co ti, kterým se o Vánocích nechce vystrčit nos z tepla domova? Ať si vyzkouší jógu. Sváteční polohy?
Vánoční strom – stoj na jedné noze.
Spící sněhulák – leh na zádech a klidné dýchání.
Svíčka – leh na zádech s nohama nahoře.
Kdo to naopak hodlá pořádně roztočit, nechť se naplno ponoří do vánoční taneční party. Trsat lze i na oblíbené koledy. A když se hudba náhle vypne, zamrzněte v ten okamžik jako ledové sochy.
Že vám přitom budou cukat koutky, je předpoklad hraničící s jistotou.
