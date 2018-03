Basketbalistky USK budou mezi nejlepšími po čtyřech letech chybět. Na víc tým neměl, řekla trenérka

před 4 hodinami

Trenérka Natália Hejková tentokrát ženy USK do Final Four nedovedla | Foto: Milan Kammermayer

Pražanky prohrály s Jekatěrinburgem i domácí odvetu Evropské ligy. Basketbalisté Nymburka zvítězili v Aténách a mají na dosah čtvrtfinále Ligy mistrů.

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály s Jekatěrinburgem i domácí čtvrtfinálový zápas v Evropské lize a čtvrtou účast ve Final Four za sebou nepřidají.

Favorizovaný ruský tým zvítězil 73:54 a sérii vyhrál 2:0 na zápasy. České šampionky budou poprvé od roku 2014 chybět v bojích o medaile, naopak Jekatěrinburg je mezi čtyřmi nejlepšími celky pojedenácté za sebou.

"Myslím, že kdyby nám před sezonou někdo řekl, že budeme šestí nebo pátí, tak tomu neuvěříme. Bylo znát, že ten tým na větší úspěch neměl," konstatovala trenérka USK Natália Hejková.

Zatímco v Rusku Pražanky prohrály o 27 bodů (70:97) zejména po nepovedeném úvodu, v domácí odvetě dlouho předváděly výrazně lepší výkon. Oproti minulému týdnu zachytily počátek zápasu a byly favoritovi vyrovnaným soupeřem, přestože postrádaly zraněnou Američanku DeWannu Bonnerovou.

Dobrou práci pod košem odváděla Marija Režanová, která statečně vzdorovala možná nejlepší pivotce současnosti Brittney Grinerové. Stejně tak dobře bránila kapitánka Kateřina Elhotová hrdinku prvního duelu Mayu Mooreovou. V útoku se dařilo španělským rozehrávačkám Leticii Romerové a Martě Xargayové.

Hráčky USK držely naději na výhru a návrat série do Ruska k rozhodujícímu třetímu zápasu až do třetí čtvrtiny. Pak ale soupeř přitvrdil v obraně, domácím se přestalo dařit v útoku a jejich ztráta narostla do dvouciferných čísel.

Zatímco na Pražankách bylo vidět, že přestávají věřit ve vítězství, Rusky naopak nabraly sebevědomí a zbytek utkání bez problémů kontrolovaly.

"Ve druhém poločase nám kvůli úzké rotaci docházely síly hlavně v útoku a ta zakončení byla hodně nepřesná," posteskla si Hejková.

Muži Nymburka sahají po postupu

Naopak basketbalisté Nymburka v úvodním osmifinále Ligy mistrů zvítězili na hřišti AEK Atén 98:88 a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. Za týden v domácí odvetě si mohou dovolit prohrát i o devět bodů. Pokud postoupí, čeká je ve čtvrtfinále vítěz dvojzápasu mezi Štrasburkem a litevskou Klajpedou, která první duel doma vyhrála 73:68.

Nymburk vyhrál 31. z posledních 32 soutěžních utkání, ale v Aténách začal nervózně a trenér Oren Amiel si musel vzít rychle oddychový čas. Český mistr se pak chytil a ještě v první čtvrtině začal mít na hřišti převahu.

Hodně k tomu pomohl americký pivot Alex Davis, který v základní části nedostával tolik prostoru a v šesti zápasech dal dohromady 13 bodů. Tentokrát se však blýskl 20 body a sedmi doskoky, jen za prvních šest minut na hřišti nasbíral osm bodů.

Spolu s Kendrickem Rayem, který si 30 body vytvořil nové maximum v soutěži, měl Davis hlavní zásluhu na tom, že si Nymburk už v prvním poločase vypracoval náskok až o 19 bodů. Hosté do hlavní přestávky proměnili 18 z 24 střel za dva body.

Ve druhé půli sice domácí hru vyrovnali, ale Nymburku se dařilo držet dvouciferný náskok. Vždy, když se soupeř začal přibližovat, opět mu odskočil a držel co nejlepší pozici do odvety.

Čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek - 2. zápasy:

ZVVZ USK Praha - Jekatěrinburg 54:73 (20:19, 32:38, 40:53)

Nejvíce bodů: Xargayová 13, Zahuiová a Režanová po 9, Kateřina Elhotová a Romerová po 8 - Meessemanová 17, Grinerová 15, Mooreová 13, Torrensová 11. Konečný stav série: 0:2.

Osmifinále Ligy mistrů basketbalistů - 1. zápas:

AEK Atény - Nymburk 88:98 (14:21, 30:46, 57:69)

Nejvíce bodů: Harris 25, Punter 18, James 15, Green 14 - Ray 30, Davis 20, Lawrence 14, J. Bohačík 11.