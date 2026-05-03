Saúdský penězovod vysychá. Hvězdy golfu čelí nejisté budoucnosti

Saúdské miliardy zřejmě skončí a soutěž LIV Golf hledá nové partnery. Budoucnost celé série i jejích hvězd je v ohrožení.
Budoucnost projektu LIV Golf se ocitla ve vážném ohrožení. Podle dostupných informací totiž saúdský fond Public Investment Fund plánuje po skončení aktuální sezony ukončit financování celé soutěže.
Série, která v posledních letech rozvířila svět profesionálního golfu, tak stojí na zásadní křižovatce.
Organizace reagovala rychle a oznámila vznik nového nezávislého vedení. To má za úkol najít nové dlouhodobé investory a zajistit pokračování projektu.
V jeho čele mají stát Gene Davis a Jon Zinman, zatímco dosavadní předseda Jásir Al-Rumajan by měl svou funkci opustit.
Situace ale zůstává nejistá. Ve hře je budoucnost více než padesáti hráčů, kteří se rozhodli opustit tradiční PGA Tour a vsadili na ambiciózní projekt podporovaný saúdskými miliardami.
Mezi prvními, kdo tehdy přešli, byl Bryson DeChambeau. Krátce nato ho následoval i zkušený Phil Mickelson. Později se přidal také Jon Rahm, jehož přestup patřil k největším otřesům v moderní historii golfu.
Teď se všichni ocitají v situaci, kterou si při podpisu lukrativních kontraktů zřejmě nepřipouštěli. Budoucnost jejich působení na této scéně je otevřená a nikdo přesně neví, jak bude LIV Golf vypadat po skončení sezony.
Šéf soutěže Scott O'Neil přitom ještě nedávno uklidňoval veřejnost, že projekt má finanční zajištění minimálně do konce ročníku.
„Tak to ve světě nefunguje. Máme závazky, aby projekt pokračoval,“ uvedl.
Zároveň ale připustil, že další fungování bude záviset na schopnosti přilákat nové investory.
„Realita je taková, že máte zajištěné financování na sezonu a pak tvrdě pracujete, abyste vytvořili byznys, který bude fungovat dál. Není to nic neobvyklého, takhle funguje řada projektů financovaných soukromým kapitálem,“ vysvětlil.
Právě následující měsíce tak rozhodnou, zda LIV Golf přežije, nebo se zapíše do historie jako další ambiciózní projekt, který nedokázal dlouhodobě obstát.
Pro jeho hvězdy to znamená jediné – nejistotu, jakou svět golfu dlouho nepamatuje.
Hvězdy LIV Golf v ohrožení: Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Jon Rahm, Dustin Johnson, Martin Kaymer, Sergio Garcia, Byeong-hun An, Lee Westwood, Ian Poulter, Bubba Watson, Cameron Smith, Talor Gooch, Louis Oosthuizen, Joaquin Niemann, Patrick Reed, Thomas Pieters, Thomas Detry, Richard Bland, Adrian Meronk, Victor Perez, Paul Casey, Charles Howell III, Anirban Lahiri, Tyrrell Hatton
Oscarový režisér Talankin dorazí na festival v Českém Těšíně s nalezenou soškou
Ruský režisér Pavel Talankin v neděli dorazí do Českého Těšína na Karvinsku na Mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Přijede i s oscarovou soškou, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi popisující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, řekla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová.
Letiště Karlovy Vary podle Babiše přejde pod armádu, hejtmanství o tom jedná
Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu, uvedl dnes na síti X premiér Andrej Babiš (ANO). Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.
Slzný plyn, panika a konec. Brit odmítl boxovat kvůli děsivým podmínkám
Velký boxerský večer v Nigérii se změnil v chaos. Slzný plyn a panika vyhnaly britského boxera z haly.
ŽIVĚ "Převážely ruskou ropu. Už nebudou," oznámil Zelenskyj zásah dvou ruských tankerů
Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tato plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. "Už nebudou," dodal Zelenskyj.