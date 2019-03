Žádný otřes mozku. Satoranský si při výhře vylepšil maximum v trestných hodech

před 1 hodinou

Podezření na otřes mozku se u českého basketbalisty Tomáše Satoranského nepotvrdilo a jen 24 hodin po odstoupení z utkání proti Charlotte pomohl Washingtonu k výhře 135:128 nad Memphisem. Do statistik si zapsal 15 bodů, z toho devět z trestných hodů, šest doskoků a sedm asistencí. Wizards jsou nadále jedenáctí ve Východní konferenci NBA se ztrátou tří výher na příčky pro play off.

Washington o den dřív prohrál důležité utkání s Charlotte, v němž Satoranský dostal ránu do hlavy a musel odstoupit. Poté prošel povinným vyšetřením na otřes mozku a těsně před duelem s Memphisem dostal povolení nastoupit.

"Cítil jsem se dobře a chtěl jsem týmu pomoci. S trestnými hody jsem se občas trápil, ale dnes to vyšlo," řekl Satoranský poté, co si devíti trestnými hody z devíti pokusů vylepšil osobní maximum v NBA.

Klíčovou postavou ale byl Bradley Beal, který trefil devět trojek a dovedl Wizards k výhře 40 body a sedmi asistencemi. "Bradley hraje s neuvěřitelnou sebedůvěrou a vždy, když se trochu trápíme, tak on nás zvedne a můžeme se o něj opřít," uvedl Satoranský.

Obhájce titulu Golden State ve šlágru Západní konference přehrál Oklahomu jasně 110:88. Stephen Curry k tomu přispěl 33 body a s přehledem zastínil hvězdu soupeře Russella Westbrooka, který proměnil jen dva ze 16 pokusů a skončil na sedmi bodech. Warriors se obešli i bez lehce zraněného Kevina Duranta.

San Antonio vyhrálo osmé utkání za sebou, když porazilo Portland 108:103. Dallas i bez zraněného Luky Dončiče zvítězil 121:116 nad Clevelandem a ukončil šňůru sedmi porážek. Čtrnácti body k tomu přispěl i veterán Dirk Nowitzki, kterému chybějí už jen tři body, aby na šestém místě historické tabulky střelců vystřídal legendu Wilta Chamberlaina. Clevelandu nepomohlo ani 22 bodů Turka Cediho Osmana, který by měl hrát proti české reprezentaci na mistrovství světa.

New Orleans Pelicans nezvládli koncovku prodloužení s Phoenixem. Ještě tři vteřiny před koncem vedli o tři body, ale prohráli 136:138. Nejprve promarnili možnost soupeře faulovat a poslat ho na trestné hody, místo toho Josh Jackson trojkou srovnal. Následně si kouč Pelikánů Alvin Gentry vzal time out, který však už neměl, za což ho potrestali sudí technickou chybou a Devin Booker trestný hod proměnil. Navíc míč šel zpět do rukou Phoenixu, a tak domácí museli faulovat a už neměli čas na odpověď.

"To je krása sportu. Nikdy nevíte, co se stane. Po utkání jsme přišli do šatny a koukali jsme po sobě, co že se to právě stalo," řekl Booker, autor 40 bodů a 13 asistencí. Elfrid Payton za poražené zaznamenal triple double za 16 bodů, 16 asistencí a 13 doskoků.

Také Denver musel o výhře nad Indianou 102:100 rozhodnout až v závěru, když sedm vteřin před koncem proměnil vítěznou střelu Paul Millsap. Boston vyhrál 129:120 nad Atlantou. Kyriemu Irvingovi unikl druhý triple double za sebou, když nasbíral 30 bodů, 11 doskoků a devět asistencí.

NBA:

Boston - Atlanta 129:120, Dallas - Cleveland 121:116, Denver - Indiana 102:100, New Orleans - Phoenix 136:138 po prodl., Oklahoma City - Golden State 88:110, San Antonio - Portland 108:103, Utah - Brooklyn 114:98, Washington - Memphis 135:128 (za domácí Satoranský 15 bodů, 7 asistencí, 6 doskoků).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 69 49 20 71,0 2. Philadelphia 69 44 25 63,8 3. Boston 70 43 27 61,4 4. Brooklyn 71 36 35 50,7 5. New York 69 13 56 18,8

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 69 52 17 75,4 2. Indiana 70 44 26 62,9 3. Detroit 68 35 33 51,5 4. Chicago 70 19 51 27,1 5. Cleveland 70 17 53 24,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 68 32 36 47,1 2. Orlando 70 32 38 45,7 3. Charlotte 68 31 37 45,6 4. Washington 70 30 40 42,9 5. Atlanta 70 24 46 34,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 69 43 26 62,3 2. San Antonio 70 41 29 58,6 3. New Orleans 72 30 42 41,7 4. Dallas 69 28 41 40,6 5. Memphis 70 28 42 40,0

Severozápadní divize:

1. Denver 68 46 22 67,6 2. Portland 69 42 27 60,9 3. Oklahoma City 70 42 28 60,0 4. Utah 69 40 29 58,0 5. Minnesota 69 32 37 46,4

Pacifická divize:

1. x-Golden State 68 47 21 69,1 2. LA Clippers 70 40 30 57,1 3. Sacramento 68 33 35 48,5 4. LA Lakers 69 31 38 44,9 5. Phoenix 71 17 54 23,9

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.