Dokázal jsem, že do NBA patřím, říká Satoranský. V létě bude řešit budoucnost

před 3 hodinami

Český basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský byl ve třetí sezoně v NBA po osobní stránce spokojený, ale mrzelo jej, že pro Washington skončila už po základní části. Sedmadvacetiletého rodáka z Prahy čeká v létě řešení budoucnosti, o které bude jasněji zřejmě až v červenci. Do té doby totiž podle pravidel NBA nelze o novém kontraktu jednat. Priorita je pro Satoranského jasná - chce v nejlepší lize světa setrvat.

"Je to těžké hodnotit. Teď panuje ve Washingtonu velká nejistota, trh se otevírá v červenci. Hraje se play off, potom bude draft a bude se to řešit v červenci. Já budu čekat. Moje priorita je hrát v NBA. Nejsem v pozici, kdy bych se o to strachoval," řekl Satoranský na setkání s novináři v Praze.

Sehrál 80 zápasů, z toho 54 v základní sestavě, a strávil na palubovce přes 27 minut na utkání. V průměru nastřílel 8,9 bodu, měl pět asistencí a 3,5 doskoku na zápas. "Asi to byla jedna ze sezon, kdy jsem si dokázal, že do NBA patřím. Byla druhá, v které jsem dostal hodně minut. Bylo to potvrzení, že můžu být důležitou součástí týmu NBA," uvedl Satoranský.

Svůj růst během tří ligových sezon si pochvaloval. "Stupňovalo se to výkonnostně, projevilo se to na statistikách a porcí minut. První sezonu jsem si musel zvykat, ve druhé se usadil a upozornil na sebe výkony. Třetí jsem se cítil, že mám zodpovědnost v týmu a patřím k hráčům, na kterých to stojí," uvedl odchovanec USK Praha.

Prostor v základní sestavě mu otevřelo i zranění Johna Walla. V sezoně 2017/18 v ní byl třicetkrát, teď toto číslo téměř zdvojnásobil. "Upřímně, to zranění Johna k tomu vedlo. Stalo se to druhým rokem po sobě. Byl jsem připravený po těch třiceti zápasech z minulé sezony. Také už mám velký vztah k fanouškům, v týmu jsem skoro nejstarší v kabině, z mé první sezony jsme v týmu zůstali jen čtyři. Dostával jsem více zodpovědnosti," prohlásil.

Díky hernímu vytížení pozměnil přípravu během ročníku. "Změnil jsem to po dvou měsících, když jsem začal hrát v základní pětce. Netrénoval jsem tolik, jako když hráč nehraje a snaží se udržet v kondici a herním rytmu. Teď jsem to věnoval regeneraci, hodně spolupracoval s fyzioterapeuty a s masérkou," popsal.

Mizérie týmu? Zvláštní pocit

Dojem mu ale pokazil týmový neúspěch. "Je to zvláštní pocit, když člověk ví, že se mu sezona povedla, ale týmové cíle ne. Já upřednostňuju týmové úspěchy, takže to byla neúspěšná sezona. Vyměnili jsme množství hráčů, to není dobře. Proměnili jsme tým nejvíce v historii klubu, od začátku jsme hráli špatně, špatně jsme bránili, nedokázali jsme vyhrát více zápasů za sebou," řekl k 11. místu ve Východní konferenci.

Přitom v šatně Wizards podle něj vládly velmi dobré vztahy. "Panovala dobrá atmosféra, ale nepodařilo se nám to prodat na hřišti, což zamrzí dvakrát tolik," řekl.

Výstupní pohovory po sezoně ve Washingtonu byly ovlivněny změnami. Odvolán byl dlouholetý generální manažer Wizards Ernie Grunfeld. "Ve Washingtonu panuje nejistota. Neví se, jak to bude. Bavili jsme se jen o tom, co se mělo udělat jinak. Trenér Brooks mi poděkoval za přístup, je to pak těžké se bavit o budoucnosti, když nevíte, jestli budete pokračovat s týmem," doplnil.

Po návratu domů z Ameriky prožil hektické Velikonoce. "Balili jsme se, vyklízeli byt, k tomu cestování a dorazili rozsekaní s malým miminkem. Byli jsme ale s rodinou a to k tomu patří," řekl Satoranský, který má dvouměsíční dceru Sofii Giu.

"Čeká mě volno, chci se hodně věnovat rodině. Dcerku ještě neviděli ostatní členové rodiny. Do konce května bych se nechtěl věnovat basketbalu," dodal Satoranský, který pak začne přípravu na klubovou sezonu i na mistrovství světa v Číně.