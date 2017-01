Šance pro některé ruské atlety? IAAF začala spolupracovat s vybranými suspendovanými atlety

před 51 minutami

Mezinárodní atletická federace (IAAF) začala spolupracovat s některými ze suspendovaných ruských atletů.

Monako - Mezinárodní atletická federace IAAF nabídla kvůli dopingu suspendovaným ruským sportovcům možnost, jak se v novém roce znovu zapojit do mezistátních závodů. Aby atleti mohli na mítincích startovat pod neutrální vlajkou, musejí nejprve zodpovědět obsáhlý dotazník, který prověří, zda byli zapleteni do státem organizovaného dopingu v zemi.

IAAF už si vytipovala padesátku ruských atletů, které několik měsíců důkladně sleduje. Všichni podstoupili několik dopingových kontrol, jejich vzorky se testují v laboratořích mimo Rusko.

"Tito ruští sportovci byli zařazeni do systému, který by je měl chránit," řekl předseda IAAF Sebastian Coe s tím, že federace udělá vše pro to, aby mohli čistí sportovci na mezinárodním poli startovat.

Pro ruský atletický svaz naopak dál platí plošné vyloučení ze všech mezistátních soutěží. Podle závěrů zvláštní pracovní skupiny, kterou vede Nor Rune Andersen, sice v zemi nastal v některých oblastech boje proti dopingu pokrok, všechny stanovené podmínky ale ještě Rusko nesplnilo. IAAF suspendaci znovu zváží na zasedání 27. února.

