Šance pro Ledeckou? Už naprosto nereálné, tvrdí šéf sjezdařů

Oba závody se termínově kryjí, na programu jsou v neděli 8. února. "Myslím si, že změny v termínech jsou už naprosto nereálné," prohlásil Fiedler.
"Prodávají se vstupenky, vše je v olympijském programu zafixované. Před dvěma lety bychom třeba mohli spekulovat, že třeba změna nastane, ale teď si myslím, že už je to naprosto nereálné. Může to změnit jedině počasí," doplnil.
Sjezdařky navíc pojedou v Cortině a snowboardistky v Livignu, což je od sebe vzdálené zhruba šest hodin jízdy autem.
Ledecká dříve vyjednávala o změně termínu i s prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryovou.
Program alpských disciplín po sjezdu pokračuje 10. února týmovou kombinací ve sjezdu, o dva dny později se uskuteční super-G.
Podle Fiedlera by start Ledecké v kombinaci, pokud by předtím zvolila snowboard, byl možný.
"Trochu se to nabízí. Termínově by to bylo možné. Odjede snowboard, druhý den se jede trénink na kombinační sjezd a pak je týmová kombinace," přemítal Fiedler.
"O tom ale nechci v současné chvíli ani spekulovat. Bude to na ní. Bude to o tom, jakou taktiku zvolí s týmem," dodal.
"Kdybych si však mohl jednu spekulaci dovolit, tak je výhodné se na té sjezdovce svézt. Byť ji Ester dobře zná, protože tam každý rok jezdí ve Světovém poháru, tak navnímat si ji, jak vypadá povrch, jaké jsou specifikace té preparace, je určitě výhoda," podotkl.
Třicetiletá Ledecká v současné době finišuje hlavní přípravu v Chile. V nejbližších dnech by se měla vrátit do Česka.
"Vím, že Ester končí momentálně svůj nejdůležitější tréninkový blok v Chile. Z dostupných informací, co mám, vím, že trénink se povedl. Většinu dní odlyžovala, jak měli naplánováno. Věřím, že bude na sezonu velmi dobře připravená," věřil Fiedler.
Ledecká vyhrála olympijské zlato na snowboardu v letech 2018 a 2022, na lyžích ovládla super-G 2018. Ve sjezdu vyhrála dva závody Světového poháru a letos získala stříbro na MS.