Šampioni NBA den po nečekané porážce rozstříleli Clippers

před 49 minutami

New York - Basketbalisté Golden State den po nečekané domácí prohře s Detroitem zareagovali zřejmě nejlepším výkonem v sezoně a v pondělním utkání NBA v Los Angeles přestříleli Clippers 141:113. Lídrem Warriors byl s 31 body Stephen Curry, který trefil sedm tříbodových střel, Kevin Durant přidal 19 bodů. Tentokrát se dařilo i náhradníkům Golden State, kteří dohromady nastříleli 54 bodů.

"To už vypadalo, jako bychom to zase byli my," řekl trenér vítězů Steve Kerr. Podle jeho protějšku Doca Riverse převyšoval soupeř domácí tým hlavně v obraně, která eliminovala zejména Blakea Griffina. "Myslím, že jejich defenziva je dost nedoceněná. Kdykoliv se mluví o Golden State, vždycky je to o jejich útoku. A já si myslím, že to, čím se odlišují, je jejich obrana," řekl.

Clippers po čtyřech úvodních výhrách v sezoně prohráli podruhé za sebou, přesto dál vedou před obhájci titulu Pacifickou divizi. S Golden State už vyšli naprázdno pojedenácté za sebou, naposledy s nimi uspěli o Vánocích 2014.

Vedle Clippers prohrály i další dva nejlepší celky Západní konference. Vedoucí Memphis nestačil na Charlotte, přičemž hosty k cenné výhře 104:99 dotáhl Kemba Walker s 27 body. Houston podlehl rovněž na svém hřišti Philadelphii 107:115. Domácí v zápase ani jednou nevedli a na úspěch jim nestačilo ani 29 bodů Jamese Hardena. Na druhé straně dirigoval mladý tým z Pensylvánie Ben Simmons s 24 body, 9 asistencemi a 7 doskoky, Joel Embiid za 24 minut na hřišti stihl 22 bodů, 9 doskoků a 5 asistencí.

Lotyšský pivot Kristaps Porzingis si vylepšil osobní rekord na 38 bodů a byl strůjcem vítězství New York Knicks nad Denverem 116:110. Domácí tým vyhrál potřetí v řadě, přestože v utkání ztratil třiadvacetibodový náskok. Porzingis popáté z šesti utkání sezony překonal hranici 30 bodů, což se dosud žádnému hráči v historii Knicks nepovedlo.

Už popáté za sebou vyhrál Boston. Tentokrát Celtics porazili San Antonio 108:94 a ukončili sérii 11 porážek ve vzájemných zápasech. Jejich lídrem byl s 24 body Kyrie Irving.

Ve formě je i Orlando, které přehrálo New Orleans 115:99. Magic z prvních sedmi utkání slavili pátou výhru, Jonathon Simmons, Nikola Vučevič a Evan Fournier se na ní podíleli 20 body. Domácím Pelicans nebylo nic platných 39 bodů a 10 doskoků Anthonyho Davise.