Šampion souhlasil se selfie s mladičkou soupeřkou. Pak ji udal rozhodčím

Šachový génius Magnus Carlsen se opět postaral o rozruch. Na festivalu v Německu s úsměvem vyhověl žádosti mladičké soupeřky o společné selfie, vzápětí ji nahlásil rozhodčím.
Dvacetinásobný světový šampion a současná ikona světového šachu má pověst svérázného a nevyzpytatelného génia.
Soupeře třeba obvinil z podvodu, jindy se zase odmítl převléct ze zakázaných džínů a raději odstoupil z mistrovství světa.
Nejnověji zaujal postupem vůči osmnáctileté Kazašce Alue Nurmanové.
Ta byla jeho soupeřkou ve 2. kole šachového festivalu v německém Karlsruhe a ze setkání se současnou modlou byla u vytržení.
„Nurmanová udělala to, co by udělal každý teenager, když se ocitne tváří v tvář nejlepšímu šachistovi historie – požádala ho o selfie,“ referovala stránka worldchess.com.
Pětatřicetiletý Nor srdečně souhlasil a s úsměvem zapózoval s Nurmanovou do objektivu jejího telefonu.
Pak se zvedl, zamířil k rozhodčím – a protivnici jim udal. Podle pravidel totiž nesmí mít šachisté při partii u sebe mobilní telefon, což se mimochodem týká i chytrých hodinek.
„Magnus zůstává Magnusem,“ komentovala situaci Nurmanová na Instagramu.
„Když jsem viděla složení dvojic, byla jsem úplně mimo, byl jsem strašně šťastná,“ líčila mladá hráčka.
„Minulý rok si s ním udělal selfie Etienne Bacrot (francouzský velmistr – pozn. red.), tak jsem si říkala, proč ne. Jsem moc vděčná, že Magnus souhlasil,“ svěřila se.
Osmnáctiletá šachistka je nejvýše postavenou hráčkou pod 20 let v rankingu mezinárodní šachové federace, šampionkou Asie v bleskovém šachu a s Kazachstánem získala na šachové olympiádě stříbro.
Fenomenálnímu Carlsenovi vzdorovala 44 tahů, po nich ale bral vítězství favorit. „Chtěla jsem prostě hrát šachy a užít si to,“ prozradila poražená, s čím do souboje šla.
„Myslím, že mi to šlo docela dobře, pak jsem ale začala ztrácet čas a nakonec jsem to prostě zvorala,“ přiznala Nurmanová.
„Celkově si však myslím, že to byla zajímavá partie. Jsem ráda, že jsem mu dokázala způsobit problémy,“ pochválil se šachový talent.
Carlsen nakonec skončil v devítikolovém turnaji, který vyvrcholil v pondělí, na třetím místě se ziskem sedmi bodů a připsal si prize money ve výši 30 tisíc eur (v přepočtu asi 735 tisíc korun).
Nurmanová obsadila se šesti body 39. příčku. Vyhrál Němec Vincent Keymer, jenž získal 7,5 bodu a prémii 60 tisíc eur.
