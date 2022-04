Samková už trénuje, ale čeká ji vyndávání šroubů: Moc se mi do nemocnice nechce

Dvojnásobná olympijská medailistka ve snowboardcrossu Eva Samková se po prosincových zlomeninách obou nohou u kotníků postupně vrací do tréninku. Navíc se učí na státnice, protože by ráda úspěšně završila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Před studijním vrcholem se zranila už podruhé, v maturitním ročníku na gymnáziu si utrhla křížový vaz v koleně.

"Vždycky, když se ve škole blíží nějaké větší zakončení, tak se mi něco stane. Tenkrát jsem zvažovala rozložení studia, ale přišlo zranění a já v klidu odmaturovala. Teď mě čekají státnice a obhajoba bakalářské práce. Snad to taky zvládnu," řekla Samková v rozhovoru pro web Dukly.

Když se jí definitivně rozplynula vidina účasti na zimních olympijských hrách v Pekingu, snažila se návrat k pohybu neuspěchat. "Teď už obstojně chodím, třikrát týdně rehabilituju a sama si cvičím. Na vrcholné výkony to ještě není, ale začínám pomalu trénovat na nadlehčovacím běhátku a chodím do posilovny. Musím si nejprve vytvořit nějaký základ, pak do toho šlápnu. Někdy jsem unavená víc, někdy míň. Hlavně, že se to lepší," líčila.

V březnu se poprvé projela na prkně, ale zejména levý kotník bolel. V obou nohách má šrouby, v pravé navíc i destičku. Kvůli odstranění šroubů musí na začátku června na další operaci. "Moc se mi do nemocnice nechce, ale musí to být. Cítím, že mi to tam trošku vadí. Obzvláště u levé nohy by po vyjmutí mohlo dojít k výraznému pohybovému zlepšení," řekla trojnásobná vítězka Světového poháru.

Pak začne mistryně světa z roku 2019 postupně směřovat k návratu na závodní tratě. "Rozhodně tu nejsou tlaky, abych krátce po operaci běhala maratony. Záležet bude na pocitu. Klidně vyrazím na sníh až v září," dodala závodnice, která ve čtvrtek oslaví devětadvacáté narozeniny.