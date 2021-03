Samková se v tréninku snowboardcrossařek rozsekala, pak ale ovládla kvalifikaci

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála kvalifikaci na závody Světového poháru v Bakuriani.

Samková v gruzínském středisku předčila v jízdě na čas Britku Charlotte Banksovou a Italku Michelu Moioliovou, které byly jejími jedinými přemožitelkami na nedávném mistrovství světa v Idre Fjäll. Naopak Jan Kubičík a Radek Houser se do vyřazovacích jízd na rozdíl od MS nekvalifikovali.

Mistryně světa z roku 2019 Samková se vypořádala s těžkým pádem v první tréninkové jízdě na překážce, kterou pořadatelé přes noc změnili. "Udělali větší bouli, aby to byl double před skokem. Udělali to moc, všichni tam měli problémy a já jsem se tam první tréninkovou jízdu docela rozsekala. Nic mi není, je to super. Na to, jaký to byl pád, to mohlo dopadnout hůř," řekla v nahrávce pro média.

Druhou tréninkovou jízdu s lehkou bolestí zad jela opatrněji a pozor si dávala i v kvalifikaci. "Udělala jsem si lehkou brzdu před tím doublem a vyšlo to akorát. Bylo tam dost chyb, kde jsem hodně mohla ztratit, ale i tak jsem byla o půl vteřiny dole první. Super. Už se hodně dlouho nestalo, abych s brzdou vyhrála kvalifikaci," pochvalovala si.

O pohárové body se bude v Bakuriani, kde se za dva roky uskuteční mistrovství světa, závodit ve čtvrtek a v pátek. Olympijská vítězka ze Soči Samková drží v průběžném pořadí zkráceného seriálu druhé místo za Moioliovou, která vyhrála dva závody ze tří.

Samková byla nejlepší v tom zbylém v Chiese, kde také přidala jedno třetí místo. Třetí také skončila jako obhájkyně titulu před třemi týdny na světovém šampionátu ve Švédsku. Pouze při poslední zastávce SP v Reiteralmu skončila mimo stupně vítězů, v Rakousku po chybách v semifinále vyhrála "jen" malé finále a přišla o vedení v seriálu.

Po soubojích v Gruzii už bude na programu jen jediný závod ve švýcarském Veysonnaz 20. března.