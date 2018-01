Před dvěma dny ji zemřel tatínek. Vyhrála jsem pro něj, vzkázala Samková po triumfu v závodě SP

před 1 hodinou

Necelý měsíc před obhajobou olympijského zlata v Pchjongčchangu vyhrála Eva Samková závod Světového poháru ve snowboardcrossu v tureckém Erzurumu. V elitním seriálu si šampionka ze Soči připsala osmý triumf v kariéře.

Erzurum - Samková se úspěšně vrátila do Světového poháru po zranění ramena, kvůli kterému přišla o závody ve francouzském Val Thorens, rakouském Montafonu a v italské Cervinii. V této sezoně byla nejlépe druhá v září v argentinském Cerro Catedral.

Sobotní výhru olympijské vítězky doprovází velký a silný příběh. Před dvěma dny ji totiž v Turecku zastihla zpráva o smrti otce. "Dva dny jsme se rozmýšleli, zda má nastoupit nebo se vrátit domů. Měla připravenou letenku a rozhodnutí bylo na ní. Po dohodě s rodinou se rozhodla zůstat. Svou výhrou ukázala, jak obrovsky silná osobnost v ní dřímá. Skláním se před ní a věřím, že se jí dostane klidu, který teď potřebuje," řekl trenér Marek Jelínek.

"Život mi píše různé příběhy a zkouší moji odolnost. Byl to právě taťka, který mě spolu s mojí mamkou učili bojovat, nevzdávat se a věřit, že cesta, kterou jsem si vybrala, je správná. Dnes jsem vyhrála pro něj. Porazit smutek a poprat se o své místo je přesně to co by si přál a byl by na mě pyšný," prohlásila Eva Samková.

V Erzurumu vyhrála Samková osmifinále, ze čtvrtfinále a semifinále postoupila vždy jako druhá za Chloe Trespeuchovou z Francie. Do finále neodstartovala ideálně, na prvním mezičasu byla třetí, ale zrychlila a vyhrála právě před Trespeuchovou, která vede pořadí disciplíny SP. Samková se posunula na sedmou příčku.

Z vítězství se Samková radovala skoro po roce. Dosud naposledy svěřenkyně kouče Marka Jelínka nenašla přemožitelku loni v únoru v německém Feldbergu, kde by měla jet 3. a 4. února poslední závody před olympiádou.

Čtyřiadvacetiletá Samková je v této zimě třetí Češkou, která vyhrála závod Světového poháru. Navázala na suverénku paralelních obřích slalomů na snowboardu Ester Ledeckou a na rychlobruslařku Karolínu Erbanovou.

SP ve snowboardcrossu v Erzurumu (Turecko) - muži: 1. Visintin (It.), 2. Vaultier (Fr.), 3. Hämmerle (Rak.), …48. Vintr, 49. Kubičík, 60. M. Koudelka (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 6 z 12 závodů): 1. Pullin (Austr.) 3346, 2. Vaultier 3320, 3. Hämmerle 2720, …31. Kubičík 455, 74. Vintr 28, 88. M. Koudelka 11.

Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Moioliová (It.), …27. Hopjáková, 32. Veselková (obě ČR). Průběžné pořadí (po 6 z 12 závodů): 1. Trespeuchová 4100, 2. Moioliová 3830, 3. Jacobellisová (USA) 3380, …7. Samková 2160, 30. Hopjáková 335, 45. Louthanová (ČR) 24.