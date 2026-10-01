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Sport

Sám si naordinoval chudobu, přesto v šipkařově impériu teď bydlí i otec slavného zpěváka

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Každý sport má své legendy. Mezi ty šipkařské určitě patří 16násobný mistr světa Phil Taylor. Ze sportovního důchodu se nyní vrací ke hře, i když si může užívat milionového majetku.

Phil Taylor
Phil Taylor si svými výkony vysloužil přezdívku „The Power“, tedy „Síla“Foto: Chris Sargeant – ČTK / imago sportfotodienst / Chris Sargeant
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Je mu 66, má majetek v řádech milionů liber, ale ani tak nechce zahálet. Šipkařská legenda Phil Taylor se po osmileté pauze vrací k profesionálnímu terči.  

Jiný důvod, než si užít šipky, legendární hráč nepotřebuje. Díky svým skvělým výkonům je už dávno finančně zajištěný. Britský list The Sun odhaduje jeho aktuální majetek na zhruba osm milionů liber, tedy asi 230 milionů korun.

Za tyto peníze prozíravě vybudoval impérium čítající přibližně 30 domů. Jeden z nich, bungalov v rodném městě Stoke-on-Trent, pronajímá otci slavného zpěváka Robbieho Williamse.

Protože bývalý člen skupiny Take That dělí svůj čas mezi Británii a USA, Taylor hvězdu šoubyznysu často informuje o tom, jak se jeho tátovi daří.

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„Otec bydlí v jednom z mých bungalovů. Takže Robbiemu vždycky dám krátkou zprávu o jeho stavu, abych ho vlastně informoval,“ prozradil před pěti lety serveru OBLG.

Taylorův účet přežil i ránu v podobě soudního rozhodnutí ohledně vypořádání majetku po rozvodu.

Bývalá manželka Yvonne dostala po 23 letech manželství odstupné ve výši 830 000 liber. Při započtení inflace od roku 2016, kdy došlo k rozvodu, by dnes činila tato částka přes 1,1 milionu liber.

Jedním z důvodů, proč na rozdíl od mnoha jiných sportovců šipkař neroztočil celý svůj majetek za luxusní cetky, je jeho vrozená skromnost. Pravidelně si vyplácel jen 200 liber týdně.

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„Platil jsem si týdenní mzdu jen 200 liber. Takže jsem byl vždy finančně na hraně, téměř na hranici chudoby. Mohl jsem mít v bance milion, dva nebo tři. Ale hladový lev bude bojovat tvrději než lev, který se najedl,“ vyznal se před časem ze svého kréda.

Důvodem Taylorova návratu není potřeba vydělat si další peníze, ale chuť znovu závodit. Koncem listopadu bude reprezentovat Anglii v turnaji dvojic spolu s jiným mistrem světa, Adrianem Lewisem.

„Už mě mnohokrát žádali, abych se vrátil, ale muselo by to být z toho správného důvodu. Adrian je jedním z mála lidí, kvůli kterým bych se vrátil z důchodu, abych s ním mohl hrát. Prostě si zahrát pro zábavu,“ cituje Taylor web Darts World Magazine.

Návrat na profesionální scénu myslí Taylor vážně. Pro stránky Oche180 prozradil, že trénuje zhruba hodinu denně, chodí do posilovny a snaží se dostat zpět do formy.

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„Cvičím asi hodinu denně, ale moje technika už není taková, jaká bývala. Musím se ještě trochu zdokonalit,“ sdělil.

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