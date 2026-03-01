Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly

Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.
Premiéru Moto2 v sezoně poznamenala vážná kolize ve čtvrtém kole závodu. Loňský mistr světa Moto3 Alonso upadl přímo pod kola Salačova stroje a pak jej ještě zasáhl motocykl Australana Senny Agiuse.
Český pilot jako první běžel k bezvládnému soupeři zjišťovat jeho stav, než se Španěla ujali záchranáři. Salačovi se pak povedlo včas dojet do depa a mohl absolvovat restart, do pokračování závodu ale vyrazil z uličky v boxech.
Ani druhý pokus ale neměl šťastný průběh a na zemi tentokrát skončili Ital Luca Lunetta a Španěl Segio García. A protože na trať znovu museli zdravotníci, komisaři opět vyvěsili červené vlajky a závod přerušili.
Po dalším restartu už se podařilo Velkou cenu dokončit, ale pádům nebyl konec a závod skončil předčasně i pro Salačova kolegu z týmu Onlyfans American Racing Joea Robertse z USA.
Cílem projel jako první loňský vicemistr světa González a připsal si šestý triumf v kariéře. Za ním následovali krajané Izan Guevara, Daniel Holgado a Iván Ortolá. Salač uzavřel pole jezdců, kteří závod dokončili.
Španělského vítěze měla i třída Moto3, kterou ovládl David Almansa a oslavil premiérový triumf v mistrovství světa. V 9:00 odstartuje královská kubatura MotoGP.
ŽIVĚTrump hrozí Íránu dalšími ničivými útoky, pokud se pokusí o odvetu. Chameneí je mrtev, potvrdil Teherán
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po sobotních americko-izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna , jíž při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy "prakticky uzavřena". Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.