Benative
1. 3. Bedřich
Sport

Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly

Sport,ČTK

Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.

Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2
Pád Filipa Salače v GP Thajska třídy Moto2Foto: CTK
Premiéru Moto2 v sezoně poznamenala vážná kolize ve čtvrtém kole závodu. Loňský mistr světa Moto3 Alonso upadl přímo pod kola Salačova stroje a pak jej ještě zasáhl motocykl Australana Senny Agiuse.

Český pilot jako první běžel k bezvládnému soupeři zjišťovat jeho stav, než se Španěla ujali záchranáři. Salačovi se pak povedlo včas dojet do depa a mohl absolvovat restart, do pokračování závodu ale vyrazil z uličky v boxech.

Ani druhý pokus ale neměl šťastný průběh a na zemi tentokrát skončili Ital Luca Lunetta a Španěl Segio García. A protože na trať znovu museli zdravotníci, komisaři opět vyvěsili červené vlajky a závod přerušili.

Po dalším restartu už se podařilo Velkou cenu dokončit, ale pádům nebyl konec a závod skončil předčasně i pro Salačova kolegu z týmu Onlyfans American Racing Joea Robertse z USA.

Cílem projel jako první loňský vicemistr světa González a připsal si šestý triumf v kariéře. Za ním následovali krajané Izan Guevara, Daniel Holgado a Iván Ortolá. Salač uzavřel pole jezdců, kteří závod dokončili.

Španělského vítěze měla i třída Moto3, kterou ovládl David Almansa a oslavil premiérový triumf v mistrovství světa. V 9:00 odstartuje královská kubatura MotoGP.

