Sacramento vyměnilo hvězdu Cousinse do New Orleans

New Orleans - Basketbalová NBA prožila jednu z největších výměn sezony. Sacramento Kings se rozhodlo pustit svou hlavní hvězdu DeMarcuse Cousinse a Omriho Casspiho do New Orleans Pelicans výměnou za Buddyho Hielda, Tyrekeho Evanse, Langstona Gallowaye a dva výběry v draftu.

New Orleans tak získalo hráče, který je považován za možná nejlepšího klasického pivota v NBA. Společně s dosavadní hvězdou týmu Anthonym Davisem, který dal o víkendu rekordních 52 bodů při Utkání hvězd, tak mají Pelikáni zřejmě nejlepší podkošovou dvojici v soutěži.

Šestadvacetiletý Cousins patří mezi nejvýraznější postavy současné NBA. V této sezoně v průměru sbírá 27,8 bodu na utkání, což z něj dělá sedmého nejlepšího střelce. K tomu má 10,7 doskoku a 4,9 asistence. Byl jasným tahounem Sacramenta, které na devátém místě Západní konference bojuje o účast v play off. Přesto se klub rozhodl se svojí hvězdou neprodloužit kontrakt a jeho výměnou začít budovat nový tým. Možná i kvůli problémové Cousinsově povaze.

"Nastal čas na změnu a rozhodl jsem, že toto je nejlepší směr pro náš klub," řekl generální manažer Sacramenta Vlade Divac. "Výhry začínají u kultury a charakteru. Příští draft bude jeden z nejsilnějších za poslední dobu a tento obchod nám zaručuje možnost získat talenty, kteří nás mohou v budoucnu posunout dále," věří bývalý elitní pivot NBA.

Sacramento kromě voleb při draftu získalo také Evanse, kterého do NBA přivedlo v roce 2009. Později ho vyměnilo do New Orleans a po čtyřech letech se vrací. V dresu Kings v minulosti dával 17,5 bodu na utkání. Hield zase patří k nejlepším nováčkům této sezony s průměrem 8,6 bodu.

