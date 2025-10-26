Ostatní sporty

Bouře na šachovnici. Za smrt slavného šachisty nemohu, brání se ruský velmistr

Radek Vičík Radek Vičík
před 2 hodinami
Bývalý mistr světa Vladimir Kramnik veřejně odmítl odpovědnost za smrt amerického velmistra a známého popularizátora šachu Daniela Naroditského.
Ruský šachový velmistr Vladimir Kramnik
Ruský šachový velmistr Vladimir Kramnik | Foto: Profimedia

Legendární ruský šachista prolomil mlčení několik dní po tragické smrti Daniela Naroditského. Na síti X (dříve Twitter) zveřejnil prohlášení, v němž uvedl: "Za jeho smrt nemohu."

Zároveň odsoudil "bezprecedentně cynickou a nezákonnou kampaň obtěžování", která se podle něj zaměřila na něj i jeho rodinu.

Naroditský, jenž zemřel 19. října ve věku 29 let v Charlotte v Severní Karolíně, patřil k největším objevům šachového světa a byl oblíbeným streamerem. V posledních měsících čelil opakovaným obviněním z podvádění v online šachu - právě ze strany Kramnika.

Ve svém prohlášení Kramnik uvedl, že už den před Naroditského smrtí zaznamenal jeho zdravotní problémy. "Byl jsem jediný v komunitě, kdo veřejně vyzval, aby mu někdo pomohl," napsal.

Podle svých slov sledoval vyšší cíl než jen pouhá obvinění. "Moji právníci se připravují na civilní i trestní žaloby za falešná obvinění," uvedl.

Současně upozornil, že od chvíle, kdy bylo jeho jméno s případem spojeno, čelí výhrůžkám a zastrašování.

Reakce šachového světa však byla ostrá. Významné osobnosti jako Hikaru Nakamura a Magnus Carlsen označily Kramnikovo chování za nepřijatelné. "Jeho kampaň proti Naroditskému byla děsivá," prohlásil Carlsen.

Mezinárodní šachová federace FIDE oznámila, že všechna Kramnikova veřejná vyjádření budou předána Etické a disciplinární komisi k "předběžnému přezkoumání".

Naroditského smrt bolestně otevřela otázku, jaký dopad má veřejné obviňování a tlak v digitálním prostředí šachové komunity.

Související

Záhadná smrt populárního šachisty. Velmistrem byl už v osmnácti

Daniel Naroditsky

V posledním rozhovoru před smrtí řekl: "Od té doby, co Kramnik začal… když se mi začne dařit, lidi předpokládají to nejhorší," poznamenal.

Američan byl hráčem s obrovským potenciálem - vyhrál světový šampionát do 12 let, absolvoval univerzitu a stal se výraznou osobností online šachového světa.

Jeho smrt úřady popsaly jako "možné předávkování či sebevražda", oficiální příčina ale dosud nebyla zveřejněna.

FIDE chce Naroditského uctít zvláštní cenou, která ponese jeho jméno. "Lidský život a důstojnost jsou základní hodnoty, které sdílíme všichni," prohlásil předseda federace Arkadij Dvorkovič.

Kramnik naopak požaduje, aby federace přezkoumala i případy, kdy byl on sám terčem obvinění a výhrůžek.

Zatímco tragédie vyvolala smutek, narůstá i tlak na změnu chování uvnitř šachové komunity.

Případ Naroditského připomíná, že i mentálně silní hráči mohou být vystaveni extrémnímu tlaku - a že vlivné postavení zavazuje k odpovědnosti.

Kramnikovo prohlášení tak není jen osobní obranou: naznačuje, že šachový svět čelí bouři, která může změnit pravidla hry.

 
Mohlo by vás zajímat

Liberec přišel kuriózně o výhru. Měl málo hráčů s českou svazovou příslušností

Liberec přišel kuriózně o výhru. Měl málo hráčů s českou svazovou příslušností

Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Norsko ve sportu kraluje, Česko se propadá. Nové srovnání odhaluje šokující rozdíly

Norsko ve sportu kraluje, Česko se propadá. Nové srovnání odhaluje šokující rozdíly

Izraelcům vstup zakázán. Indonésie neudělila víza, MOV jí nepřidělí olympiády

Izraelcům vstup zakázán. Indonésie neudělila víza, MOV jí nepřidělí olympiády
Ostatní sporty sport Obsah šachy

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Megakrádež v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska
Zahraničí

Megakrádež v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Francouzská policie zatkla dva muže, kteří podle ní před týdnem ukradli šperky z Louvru. Klenoty ale zatím nalezeny nebyly.
Aktualizováno před 13 minutami
Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli
1:16
NHL

Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 16 minutami
55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled
Magazín

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Tříletá Cheryl Grimmer zmizela během bouře z pláže v roce 1970. Pátrání v říjnu 2025 selhalo. Australská záhada trvá už 55 let. Odměna milion dolarů.
před 30 minutami
Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných
Zahraničí

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
před 36 minutami
Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi, říká Babiš
Domácí

Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi, říká Babiš

Šéf ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou.
Aktualizováno před 39 minutami
Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami

Salač kvůli technickým problémům v Malajsii nedojel, v Moto3 byla vážná havárie

ediný český účastník mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač nedokončil kvůli technickým problémům Velkou cenu Malajsie Moto2. Hlavní závod v Sepangu vyhrál vicemistr světa Álex Márquez na…
Přečíst zprávu
Další zprávy