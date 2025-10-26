Bouře na šachovnici. Za smrt slavného šachisty nemohu, brání se ruský velmistr

Legendární ruský šachista prolomil mlčení několik dní po tragické smrti Daniela Naroditského. Na síti X (dříve Twitter) zveřejnil prohlášení, v němž uvedl: "Za jeho smrt nemohu."
Zároveň odsoudil "bezprecedentně cynickou a nezákonnou kampaň obtěžování", která se podle něj zaměřila na něj i jeho rodinu.
Naroditský, jenž zemřel 19. října ve věku 29 let v Charlotte v Severní Karolíně, patřil k největším objevům šachového světa a byl oblíbeným streamerem. V posledních měsících čelil opakovaným obviněním z podvádění v online šachu - právě ze strany Kramnika.
Ve svém prohlášení Kramnik uvedl, že už den před Naroditského smrtí zaznamenal jeho zdravotní problémy. "Byl jsem jediný v komunitě, kdo veřejně vyzval, aby mu někdo pomohl," napsal.
Podle svých slov sledoval vyšší cíl než jen pouhá obvinění. "Moji právníci se připravují na civilní i trestní žaloby za falešná obvinění," uvedl.
Současně upozornil, že od chvíle, kdy bylo jeho jméno s případem spojeno, čelí výhrůžkám a zastrašování.
Reakce šachového světa však byla ostrá. Významné osobnosti jako Hikaru Nakamura a Magnus Carlsen označily Kramnikovo chování za nepřijatelné. "Jeho kampaň proti Naroditskému byla děsivá," prohlásil Carlsen.
Mezinárodní šachová federace FIDE oznámila, že všechna Kramnikova veřejná vyjádření budou předána Etické a disciplinární komisi k "předběžnému přezkoumání".
Naroditského smrt bolestně otevřela otázku, jaký dopad má veřejné obviňování a tlak v digitálním prostředí šachové komunity.
V posledním rozhovoru před smrtí řekl: "Od té doby, co Kramnik začal… když se mi začne dařit, lidi předpokládají to nejhorší," poznamenal.
Američan byl hráčem s obrovským potenciálem - vyhrál světový šampionát do 12 let, absolvoval univerzitu a stal se výraznou osobností online šachového světa.
Jeho smrt úřady popsaly jako "možné předávkování či sebevražda", oficiální příčina ale dosud nebyla zveřejněna.
FIDE chce Naroditského uctít zvláštní cenou, která ponese jeho jméno. "Lidský život a důstojnost jsou základní hodnoty, které sdílíme všichni," prohlásil předseda federace Arkadij Dvorkovič.
Kramnik naopak požaduje, aby federace přezkoumala i případy, kdy byl on sám terčem obvinění a výhrůžek.
Zatímco tragédie vyvolala smutek, narůstá i tlak na změnu chování uvnitř šachové komunity.
Případ Naroditského připomíná, že i mentálně silní hráči mohou být vystaveni extrémnímu tlaku - a že vlivné postavení zavazuje k odpovědnosti.
Kramnikovo prohlášení tak není jen osobní obranou: naznačuje, že šachový svět čelí bouři, která může změnit pravidla hry.