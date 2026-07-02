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Sport

Sáblíková a Zdráhalová: svatba! Olympjská vítězka si vzala dlouholetou partnerku

Sport

Necelý půlrok po olympijských hrách, na kterých se představily v roli trenérky a svěřenkyně, přišly rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová s úžasnou zprávou: navzájem si řekly ano. Obřad proběhl ve Ville Fresco v Čeradicích u Holic v Čechách.

Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, rychlobruslařka, sportovkyně
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová Foto: Deml Ondřej – ČTK / Deml Ondřej
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Nikola Zdráhalová
Martina Sáblíková
Martina Sáblíková, rychlobruslařka, sportovkyně
Martina Sáblíková, rychlobruslařka, sportovkyně
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Trojnásobná olympijská vítězka doprovodila svatební fotografii stručným popiskem „Naše navždy“ a připojila emotikony srdce a snubního prstenu.

Obě rychlobruslařky přestaly svůj vztah tajit v dubnu loňského roku, kdy Sáblíková na svém instagramu informovala o tom, že spolu tvoří pár již dvanáct let.

„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné. Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár,“ napsala tehdy.

Na letošních olympijských hrách v Itálii už vystupovaly jako životní partnerky. Devětatřicetiletá Sáblíková se v Miláně loučila s kariérou, zároveň působila jako trenérka o deset let mladší přítelkyně.

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