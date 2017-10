Sáblíková půjde pro vyznamenání v nových šatech. Doufám, že tam nebudu muset nic říkat, směje se

před 2 hodinami

Rychlobruslařka Martina Sáblíková má za sebou poslední předsezónní soustředění v německém Inzellu, v sobotu obdrží od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, potom si ještě na pět dní odskočí do Itálie a už 10. listopadu ji čeká první letošní závod SP v nizozemském Heerenveenu. „Čas utíká strašně rychle. Radši bych první závody ještě o měsíc posunula,“ usmívala se při rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Byla letošní příprava v něčem jiná, než v předchozích letech?

Byla a především v tom, že kvůli přetíženým kolenním vazům jsme museli obvyklé náročnější tréninky na čtyři měsíce omezit. Nemohla jsem se tedy připravovat naplno, často jsme s trenérem byli nuceni improvizovat, takže z prvních testovacích závodů v Inzellu jsem měla strach, ale nakonec jsem byla příjemně překvapena.

V čem především?

Na tříkilometrové trati jsem počítala s časem 4:08 a doufala, že se s ním protlačím do elitní desítky. Přitom jsem jela o šest vteřin rychleji a ve světových tabulkách jsem se dostala na první příčku. Pomohlo to mému sebevědomí a je to dobrý signál i směrem k soupeřkám. Teď si jen přeju, aby mně tato forma vydržela celou sezonu a vyvrcholila na olympiádě v korejském Pchjongčchangu.

Pomáhá vám i trénink ve dvanáctičlenné skupině, kterou tvoří z velké části junioři?

Je to pro mě premiéra a musím přiznat, že užitečná. Parta mi dodává energii a nechybí ani legrace. Ti mladí dokáží dobít baterky.

Do olympiády je ještě hodně daleko, plné tři měsíce. Nebo už na ni občas myslíte?

Už se hovoří o kvalifikaci, jaké kdo má šance se do Koreje podívat a nechybějí ani medailové úvahy a přání. A pak - ona to zase tak dlouhá doba do zahájení her není. Po čtyřech závodech Světového poháru se v půli prosince vrátím domů a na závěrečnou přípravu budu mít jen měsíc. Navíc v lednu je v programu mistrovství Evropy ve víceboji a další závod Světového poháru.

V sobotu 28. října obdržíte z rukou prezidenta státní vyznamenání. Co to pro vás znamená?

Pochopitelně mě to těší, považuju to za velkou čest. Vím, že budu mít nové šaty, ale zůstává pro mě otazníkem, zda se ode mne čeká nějaké slovní vyjádření. Snad toho nebudu muset moc říkat (úsměv).

V noci na neděli se hodinová ručička vrátí o hodinu zpátky. To se také těšíte?

Samozřejmě, protože budu moci spát o hodinu déle. Na rozdíl od konce března, kdy je to naopak (smích).

Tento týden jste spustila e-shop pro své fanoušky. Co jeho prostřednictvím prodáváte?

Oblečení s rychlobruslařskou tématikou. Na stránkách martina-sablikova.com je možné najít šestnáct různých designů triček pro ženy, muže i děti v několika barevných odstínech. Zakoupit se dají i mikiny. Podílela jsem se na všech produktech. Od tvorby grafiky až po finální umístění na stránkách.