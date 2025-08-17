Ostatní sporty

S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici

Rudolf Černík
před 1 hodinou
Dánský tým překonal na jachtařské Grand Prix v německém Sassnitzu historický rekord, když jejich plavidlo vyvinulo rychlost 103,93 km/h.
Dánská loď a její rekordní rychlost při GP v Sassnitzu | Video: Asociated Press

Posádka kapitána Nicolai Sehested na katamaránu F50 dosáhla rychlosti 103,93 km/h při objezdu horní bójky na začátku třetí rozjížďky regaty.

Dánové se tak jako vůbec první v historii dostali v závodu přes bájnou hranici 100 km/h.

Dosavadní rekord držela Francie výkonem 99,97 km/h ze závodu v Saint-Tropez v roce 2023.

Kanadská posádka NorthStar sice limit 100 km/h již dříve překonala o 1,98 km/h, ovšem to bylo jen v rámci tréninku.

Dánům nyní k rekordu pomohla premiéra osmnáctimetrových křídel na lodích kategorie F50, které byly použity v sezoně 2025 poprvé. 

"Byl to fakt dobrý poryv větru a já věděl, že máme šanci. Nechal jsem takové naklonění po celou dobu, jen abych zjistil, jestli to zvládneme a abychom mohli získat něco navíc," vykládal spokojený Sehested.

 
S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici
Ostatní sporty

