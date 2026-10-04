Přeskočit na obsah
Benative
5. 10. Eliška
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

S Trumpem po boku? Prezident má Furyho vést do ringu v zápase o miliony

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tyson Fury si pro očekávaný britský boxerský superzápas s Anthonym Joshuou přeje výjimečný doprovod. Bývalý světový šampion těžké váhy chce, aby ho při nástupu do ringu vedl americký prezident Donald Trump.

Tyson Fury
Tyson FuryFoto: CTK – Kin Cheung
Reklama

Fury je jeho velkým fanouškem a oba muži se letos osobně setkali v Bílém domě.

Souboj Furyho s Joshuou, na který boxerský svět čeká už několik let, se má uskutečnit 11. prosince na stadionu Principality Stadium v Cardiffu.

Očekává se, že duel bude patřit k nejvýdělečnějším boxerským zápasům historie, přičemž celkový finanční balík se má pohybovat ve stovkách milionů dolarů.

Přestože pořádání utkání v Cardiffu není ještě jisté, Fury už přemýšlí nejen o samotném zápase, ale také o jeho bombastické atmosféře.

Reklama
Reklama

„Určitě mu tu nabídku předložím, svému starému kamarádovi, starému příteli, a uvidíme, jestli bude mít čas,“ řekl osmatřicetiletý Fury na dotaz, zda Trumpa osloví. Vzápětí ale připustil, že prezident Spojených států má hodně nabitý program.

Fury se svou náklonností k Trumpovi nijak netají. Britský boxer je dlouhodobě jedním z jeho velkých příznivců. Letos v červenci se objevil na akci UFC Freedom 250 v Bílém domě a na hlavě měl čepici s nápisem Donald Trump for Prime Minister.

Jejich setkání mělo pro Furyho i praktický význam. Britský boxer měl v minulosti problémy s americkým vízem kvůli svým vazbám na bývalého promotéra Daniela Kinahana, kterého americké úřady spojovaly s irským organizovaným zločinem.

Fury prohlásil, že se situaci podařilo vyřešit právě díky společnému úsilí Trumpa a šéfa UFC Danyho Whitea.

Reklama
Reklama

Pokud by Trump Furyho skutečně doprovodil do ringu, šlo by o mimořádnou show. Samotný zápas je označován jako Battle of Britain a poprvé se v něm proti sobě postaví dvě největší britské boxerské hvězdy současnosti.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).

Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů

Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.

Reklama
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area
Training of non-military service personnel for the reserve at the Baumholder military training area

Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu

Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.

Reklama
Reklama
Reklama