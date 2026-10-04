S Trumpem po boku? Prezident má Furyho vést do ringu v zápase o miliony

Tyson Fury si pro očekávaný britský boxerský superzápas s Anthonym Joshuou přeje výjimečný doprovod. Bývalý světový šampion těžké váhy chce, aby ho při nástupu do ringu vedl americký prezident Donald Trump.
Fury je jeho velkým fanouškem a oba muži se letos osobně setkali v Bílém domě.
Souboj Furyho s Joshuou, na který boxerský svět čeká už několik let, se má uskutečnit 11. prosince na stadionu Principality Stadium v Cardiffu.
Očekává se, že duel bude patřit k nejvýdělečnějším boxerským zápasům historie, přičemž celkový finanční balík se má pohybovat ve stovkách milionů dolarů.
Přestože pořádání utkání v Cardiffu není ještě jisté, Fury už přemýšlí nejen o samotném zápase, ale také o jeho bombastické atmosféře.
„Určitě mu tu nabídku předložím, svému starému kamarádovi, starému příteli, a uvidíme, jestli bude mít čas,“ řekl osmatřicetiletý Fury na dotaz, zda Trumpa osloví. Vzápětí ale připustil, že prezident Spojených států má hodně nabitý program.
Fury se svou náklonností k Trumpovi nijak netají. Britský boxer je dlouhodobě jedním z jeho velkých příznivců. Letos v červenci se objevil na akci UFC Freedom 250 v Bílém domě a na hlavě měl čepici s nápisem Donald Trump for Prime Minister.
Jejich setkání mělo pro Furyho i praktický význam. Britský boxer měl v minulosti problémy s americkým vízem kvůli svým vazbám na bývalého promotéra Daniela Kinahana, kterého americké úřady spojovaly s irským organizovaným zločinem.
Fury prohlásil, že se situaci podařilo vyřešit právě díky společnému úsilí Trumpa a šéfa UFC Danyho Whitea.
Pokud by Trump Furyho skutečně doprovodil do ringu, šlo by o mimořádnou show. Samotný zápas je označován jako Battle of Britain a poprvé se v něm proti sobě postaví dvě největší britské boxerské hvězdy současnosti.
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