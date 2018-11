S Němkami mám dohodu, že na házenkářském ME vyřadíme Rumunky, směje se Luzumová

před 4 hodinami

Iveta Luzumová začala svoji házenkářskou kariéru v Písku, odkud se na rok vydala do francouzského Mios Biganos a letos už šestý rok hájí barvy německého mistrovského celku Thüriger HC. V uplynulé sezoně byla oceněna jako nejlepší hráčka bundesligy. V české reprezentaci sehrála od roku 2009 přes 70 zápasů, nastřílela téměř 300 gólů a třikrát byla vyhlášena Házenkářkou roku. Na evropském šampionátu, který se koná ve Francii od 29. listopadu do 16. prosince, čekají český tým v základní skupině Rumunsko, Norsko a Německo. "Nepatříme k favoritům, ale zjistila jsem, že i výborné týmy k nám mají respekt,“ prozradila v rozhovoru pro Aktuálně.cz tato kapitánka družstva.

Co byste řekla o třech týmech v základní skupině?

Norky jsou úřadující mistryně Evropy, takže naše maximální pozornost bude soustředěna na dvě zbývající utkání. Především náš první zápas proti Rumunkám bude mimořádně důležitý. Jednou jsme nimi prohrály o dva góly a loni jsme je vyřadily. Zase na ně budeme dobře připravené a věřím, že vstup do turnaje se nám vydaří.

Zkušeností s německou házenou máte spoustu. Jak se vám jeví toto utkání?

Už nemají tak silný tým jako v minulosti. Je v něm hodně mladých hráček bez mezinárodních zkušeností. Kromě jediné hrají všechny v bundesligových klubech. Utkáme se s nimi až po zápasech s Rumunskem a Norskem, takže v závěrečném boji o umístění na prvních třech místech může určitou roli hrát psychika. Myslím si, že náš tým má v tomto směru větší zkušenosti.

Hovořila jste s některými německými hráčkami o tomto zápase?

V mém současném klubovém týmu jsou čtyři, které se na šampionátu představí. Nechybělo samozřejmě špičkování, v němž jejich hlasy mířily k vítězství nad námi a já jen kontrovala, že se teprve uvidí. Nakonec jsme se však dohodly, že vyřadíme Rumunky a naše střetnutí bude jen bojem o umístění ve skupině. (smích).

Co si myslíte, že bude na tomto mistrovství rozhodujícím faktorem?

Bude záležet na momentální formě, na připravenosti jednotlivých družstev a potom na zdravotním stavu. Například našemu týmu budou z tohoto důvodu už před zahájením mistrovství chybět dvě velice zkušené hráčky Maňáková a Hrbková. Bude potřeba je nahradit, ale půjde o to, aby v průběhu bojů nepřibyly další,

Do Francie zítra odjíždíte po cenném prvenství na turnaji v Chebu. Zvýšilo se tím vaše sebevědomí?

Je samozřejmě velice příjemné takový mezinárodní turnaj vyhrát, ale toto prvenství nepřeceňujeme. Nechci snižovat výkonnost Slovenska a Švýcarska, ale ve Francii se představí pouze Chorvatsko. V prvním poločase se nám dařilo, ale po změně stran už to bylo horší, posadily jsme se zpátky na zem. Ukázalo se, na čem je ještě třeba pracovat. Do sobotního zápasu s Rumunskem tedy budeme ladit formu a pilovat hlavně útočné akce, s kterými se chceme na mistrovství představit.

Jste kapitánkou týmu. Jak prožíváte jistě nemalý tlak na svoji osobu?

Já si ten tlak moc nepřipouštím, jsem už navíc na něj zvyklá, protože ho do jisté míry prožívám i v německém klubu. Je to sice pro mě určitý závazek, ale atmosféra v reprezentaci je skvělá, což mně v týmu, v němž není žádná hvězda, velice pomáhá. Mladé hráčky, které postupně doplňují naše družstvo, se velice dobře zapracovávají. Kombinace zkušeností s talentovanými děvčaty funguje dobře.

A s jakým francouzským účtem by byla ve vaší partě spokojenost?

Je za námi velice dobrá příprava, více než polovina hráček patří do kvalitních zahraničních klubů a většina z nich nesedí jen na lavičce, ale získává herní zkušenosti. Měli jsme i velice dobrý mimosportovní program, takže do Francie odjíždíme se střízlivým optimismem. Naším prvořadým cílem je postup ze základní skupiny do jedné ze dvou šestičlenných skupin, v níž by nás čekaly tři nejlepší celky ze skupiny C.