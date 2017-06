S kariérou žokeje už chtěl seknout. Teď Beggy vyhrál nejbohatší Derby v historii s dotací 50 milionů

před 1 hodinou

Wings of Eagles v sedle s Padraigem Beggiem | Foto: Reuters

Příběh jak z pohádky prožívá žokej Padraig Beggy. S koněm Wings of Eagles ovládl slovutné anglické Derby, když o fantastickém trumfu rozhodl v posledních metrech cílové rovinky.

Epsom - Senzačním vítězem anglického Derby se stal Wings of Eagles, kterého dovedl k triumfu debutující žokej Padraig Beggy. Wings of Eagles na posledních metrech cílové rovinky předstihl dvojici favoritů Cliffs of Moher a Cracksman.

Už šesté vítězství v Derby oslavil irský trenér Aidan O'Brien, jehož další svěřenec Cliffs of Moher doběhl druhý.

"Nádhera. Nedokážu to popsat. O tomhle jsem snil odmala, už jsem to málem vzdal," radoval se jednatřicetiletý žokej Beggy. "Je to skvělý jezdec. Máme štěstí, že je u nás," uvedl O'Brien po nejbohatším dostihu v britské historii, jehož dotace činila 1,625 milionu liber (49,5 milionu korun).

Vítězný kůň je synem Pour Moi, který ovládl Derby před šesti lety.