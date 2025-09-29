Ostatní sporty

Jako na houpačce. Evropané uhájili triumf v dramatickém Ryder Cupu

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Tým Evropy obhájil vítězství v golfovém Ryder Cupu, i když mu závěrečný den soutěže vůbec nevyšel. Po dvou dnech vedl ve Farmingdale nad domácím výběrem USA rekordním rozdílem 11,5:4,5 a stačilo mu získat už jen 2,5 bodu. Nakonec vyhrál těsně 15:13.
Vítězný evropský tým na Ryder Cupu
Vítězný evropský tým na Ryder Cupu | Foto: ČTK

V jedenácti nedělních dvouhrách uspěl z Evropanů jen Švéd Ludvig Aaberg, který porazil Patricka Cantlaye.

Trápení z předchozích dnů trochu napravil první hráč světa Scottie Scheffler, jenž zvítězil nad světovou dvojkou Rorym McIlroyem ze Severního Irska. Předtím se postaral o nelichotivý rekord, když jako první golfista v moderní historii Ryder Cupu (od roku 1979) prohrál úvodní čtyři zápasy.

Obhajobu trofeje zařídil evropskému týmu Ir Shane Lowry, který získal půl bodu v souboji s Russellem Henleym. Výběr kapitána Lukea Donalda se tím dostal na potřebných 14 bodů.

V závěrečných třech dvouhrách ještě mohli Američané skóre zremizovat. Vítězství Evropě zajistil Angličan Tyrrell Hatton ziskem půl bodu v duelu s Collinem Morikawou.

"Byl to jeden z nejtěžších dnů, jaké jsem kdy na golfovém hřišti zažil," řekl Hatton. "Dalo se to očekávat, mají úžasné hráče. Sobecky jsem doufal, že to nevyjde na mě. Mám fakt radost, že se nám povedlo vyhrát."

Evropané ovládli 11 z posledních 15 Ryder Cupů. Donald vyhrál dva ročníky po sobě jako první kapitán od 80. let minulého století, kdy se to podařilo jinému Angličanovi Tonymu Jacklinovi.

"Tohle bylo nejstresovějších 12 hodin v mém životě. Věděli jsme, že to bude těžké, ale nečekali jsme, že až takhle," řekl Donald.

 
Mohlo by vás zajímat

Prý jen prodáváme svá těla, líčí vzpěračka. Její odvážný kalendář zboří další mýtus

Prý jen prodáváme svá těla, líčí vzpěračka. Její odvážný kalendář zboří další mýtus

Hitler kvůli němu zrušil zákaz vycházení, prohru v bitvě století ale Schmeling odnesl

Hitler kvůli němu zrušil zákaz vycházení, prohru v bitvě století ale Schmeling odnesl

Trať kosila cyklisty, závod MS dokončilo jen třicet jezdců. Pogačar obhájil titul

Trať kosila cyklisty, závod MS dokončilo jen třicet jezdců. Pogačar obhájil titul

Reprezentace chce Američany s českými kořeny. Šéf říká: Citlivé, ale tým to nerozloží

Reprezentace chce Američany s českými kořeny. Šéf říká: Citlivé, ale tým to nerozloží
Ostatní sporty sport Obsah Golf ryder cup

Právě se děje

před 7 minutami
Jak to vyřešíte s Agrofertem? ptal se Babiše napřímo prezident Pavel
Domácí

Jak to vyřešíte s Agrofertem? ptal se Babiše napřímo prezident Pavel

Prezident Petr Pavel se v pondělí ráno sešel s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
před 30 minutami
Doktore, poraďte! Smí lékař vybrat registrační poplatek? Změna praktika má svůj řád
4:23
Zdravotnictví

Doktore, poraďte! Smí lékař vybrat registrační poplatek? Změna praktika má svůj řád

Nemůžete najít praktika? "Vznikají nové ordinace - týmové praxe, ve kterých se lékaři zavázali nové pacienty přijímat," říká lékař Petr Šonka.
před 33 minutami
ČNB získá větší kontrolu nad trhy s komoditními deriváty
Ekonomika

ČNB získá větší kontrolu nad trhy s komoditními deriváty

Počítá s tím novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která právě vstupuje v účinnost.
před 38 minutami
Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film
Film

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

"Kafka je obklopený spoustou slov, informací a interpretací, a my jsme chtěli najít živého Franze," uvedla nedávno režisérka snímku Hollandová.
před 55 minutami
Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem
Výtvarné umění

Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty.
před 55 minutami

Zemřel student, který u Štrasburku pobodal učitelku a poté i sebe

Zemřel čtrnáctiletý student, který ve středu pobodal ve městě Benfeld nedaleko Štrasburku učitelku a následně se sám poranil nožem. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na zdroj blízký případu.…
Přečíst zprávu
před 55 minutami
Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko
Domácí

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Skoro půlka lidí má rovněž obavu, že volby může zmanipulovat vláda a její podporovatelé.
Další zprávy