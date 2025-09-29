Jako na houpačce. Evropané uhájili triumf v dramatickém Ryder Cupu

V jedenácti nedělních dvouhrách uspěl z Evropanů jen Švéd Ludvig Aaberg, který porazil Patricka Cantlaye.
Trápení z předchozích dnů trochu napravil první hráč světa Scottie Scheffler, jenž zvítězil nad světovou dvojkou Rorym McIlroyem ze Severního Irska. Předtím se postaral o nelichotivý rekord, když jako první golfista v moderní historii Ryder Cupu (od roku 1979) prohrál úvodní čtyři zápasy.
Obhajobu trofeje zařídil evropskému týmu Ir Shane Lowry, který získal půl bodu v souboji s Russellem Henleym. Výběr kapitána Lukea Donalda se tím dostal na potřebných 14 bodů.
V závěrečných třech dvouhrách ještě mohli Američané skóre zremizovat. Vítězství Evropě zajistil Angličan Tyrrell Hatton ziskem půl bodu v duelu s Collinem Morikawou.
"Byl to jeden z nejtěžších dnů, jaké jsem kdy na golfovém hřišti zažil," řekl Hatton. "Dalo se to očekávat, mají úžasné hráče. Sobecky jsem doufal, že to nevyjde na mě. Mám fakt radost, že se nám povedlo vyhrát."
Evropané ovládli 11 z posledních 15 Ryder Cupů. Donald vyhrál dva ročníky po sobě jako první kapitán od 80. let minulého století, kdy se to podařilo jinému Angličanovi Tonymu Jacklinovi.
"Tohle bylo nejstresovějších 12 hodin v mém životě. Věděli jsme, že to bude těžké, ale nečekali jsme, že až takhle," řekl Donald.