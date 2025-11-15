Monstrózní český rekord, Jílek na úvod Světového poháru zazářil. Sáblíková byla šestá

Vlastní české maximum překonal Jílek o více než deset sekund.
"První závod sezony hodnotím pozitivně. Mířil jsem na trochu lepší čas, ale myslím si, že se nemám za co stydět. Je to dobré otevření sezony," řekl Jílek v nahrávce pro média s tím, že chtěl zajet jako první rychlobruslař v historii pod šest minut.
"Poslední kola mě ale trochu potrápila. Možná to bylo tím, že jsem začal moc rychle. Byl to ale jinak skvělý závod. Timothymu rekord přeju," doplnil.
Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková vstoupila do poslední sezony své aktivní kariéry šestým místem na trati 3000 metrů. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která si časem 3:53,69 vytvořila osobní maximum a posunula se do čela letošních tabulek. Česká reprezentantka byla o 4,80 sekundy pomalejší.
"Jsem hodně spokojená, protože to vypadá, že čas 3:58 mi bude stačit ke kvalifikaci na olympijské hry, za což jsem mega šťastná. O to mi v této sezoně jde," uvedla Sáblíková s tím, že nečekala, že bude ve výsledkové listině tak vysoko.
"Led byl těžší než při tréninku, kdy to vypadalo, že polovina startovního pole jela na světový rekord," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Jílek se představil ve třetí rozjížďce a zajel čas 6:02,78. V průběhu jízdy se přiblížil i světovému rekordu Švéda Nilse van der Poela (6:01,56).
Do historie se ale nakonec překvapivě zapsal Loubineaud, který startoval o dvě rozjížďky později za českou kometou předešlé sezony. Třetí skončil úřadující mistr světa na této trati Sander Eitrem z Norska.
"Čas Timothyho je obdivuhodný. Ani on to nečekal. Když jsme spolu mluvili, tak říkal, že jel na 6:10, takže někde našel další sílu. Od něj to byl super závod a pro mě motivace do dalšího tréninku a závodů," řekl Jílek.
I osmatřicetiletá Sáblíková se představila již ve třetí rozjížďce společně s Japonkou Momoko Horikawaovou. Zajela čas 3:58,49 a podle očekávání se dostala do čela průběžného pořadí.
"Kdybych jela v páru s někým, s kým bych se tahala, by bylo lepší. Japonku jsem viděla v prvním kole a pak jela kousek za mnou. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem si to jela sama. a šesté místo je pro mě dnes neuvěřitelné," řekla Sáblíková.
Ve vedení držitelka světového rekordu na této trati nevydržela dlouho. Brzy ji překonala Italka Francesca Lollobrigidaová a poté i Isabelle Weidemannová z Kanady.
V sedmé rozjížďce poté zajela vynikající čas Beuneová a bylo jasné, že Sáblíková se neprosadí na stupně vítězů. Navíc na závěr potvrdily výbornou formu nakonec druhá Kanaďanka Valerie Maltaisová a Ragne Wiklundová z Norska, která skončila třetí.
Sáblíková získala za šesté místo 38 bodů do průběžného pořadí SP.
"Čas Joy je skvělý, ale počkala bych si na další závody. Ona jako jediná nejela holandskou kvalifikaci, protože byla nemocná, a spousta lidí tady ještě může procházet aklimatizací," uvedla česká reprezentantka na adresu Beuneové, která zajela čtvrtý čas historických tabulek.
Další tři české reprezentantky se představily v divizi B. Nikola Zdráhalová byla dvanáctá, Lucie Korvasová 33. a Zuzana Kuršová po pádu 40.
Závody SP v rychlobruslení v Salt Lake City (USA):
Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:05,66, 2. Žurek (Pol.) 1:06,02, 3. De Boo (Niz.) 1:06,34.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Stolz 60, 2. Žurek 54, 3. De Boo 48.
5000 m: 1. Loubineaud (Fr.) 6:00,23 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:02,78 - český rekord, 3. Eitrem (Nor.) 6:03,38, …divize B: 43. Procházka (ČR) 6:42,47.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Loubineaud 60, 2. Jílek 54, 3. Eitrem 48.
Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová 1:12,35, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,43, 3. Lamarcheová (Kan.) 1:12,77, …divize B: 5. Zdráhalová 1:14,76, 39. Antošová (obě ČR) 1:20,06.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Leerdamová 60, 2. Koková 54, 3. Lamarcheová 48, …25. Zdráhalová 16.
3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:53,69, 2. Maltaisová (Kan.) 3:56,53, 3. Wiklundová (Nor.) 3:57,19, …6. Sáblíková 3:58,49, …divize B: 12. Zdráhalová 4:01,99, 33. Korvasová 4:11,02, 40. Kuršová (všechny ČR) 4:35,60.
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Beuneová 60, 2. Maltaisová 54, 3. Wiklundová 48, …6. Sáblíková 38, 28. Zdráhalová 13.