Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Vzhledem však k tomu, že Jílek dosáhl skvělého času na národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, nebude do historických tabulek zanesen. Bude ale oficiálně uváděn jako rekord dráhy.
Jílek při svém premiérovém startu v sezoně šokoval nizozemské rychlobruslaře a překvapil i svého novozélandského trenéra Kalona Dobbina.
"Neplánovali jsme jet takhle rychle," přiznal Dobbin v rozhovoru pro web schaatsen.nl. "Ráno na tréninku jel tři kola stejně rychle jako v závodě a pak se cítil dobře na to, aby to udržel po celou dobu," dodal.
Pražský rychlobruslař se v minulosti věnoval úspěšně inline bruslení, v němž je pětinásobným juniorským mistrem světa.
Na ledové dráhy se plnohodnotně přesunul v minulé sezoně, hned se prosadil na stupně vítězů ve Světovém poháru a na mistrovství světa poté získal bronz na trati 10 000 metrů.
"Výkon v prvním závodě sezony mě docela překvapil. Doufejme, že na tom budu stavět, protože pak je všechno možné. I medaile na zimní olympiádě v Miláně," řekl Jílek s tím, že umístění na stupních vítězů na vrcholné akci nadcházející sezony je pro něj hlavní cíl.
Jílek kvůli přípravě na olympiádu nestartuje na MS v inline bruslení v Číně a trénuje na ledě. Na začátku října by s předstihem měl odletět do USA, kde bude v polovině listopadu zahájený nový ročník Světového poháru.