Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Rychlobruslař Metoděj Jílek překonal na kontrolních závodech v Heerenveenu světový rekord na trati 3000 metrů. Devatenáctiletý český reprezentant zajel tři kilometry za 3:34,09 a byl tak o více než tři sekundy rychlejší než Nor Eskil Ervik při svém rekordu v listopadu 2005.
Metoděj Jílek
Metoděj Jílek | Foto: IG / the_playbook_house

Vzhledem však k tomu, že Jílek dosáhl skvělého času na národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, nebude do historických tabulek zanesen. Bude ale oficiálně uváděn jako rekord dráhy.

Jílek při svém premiérovém startu v sezoně šokoval nizozemské rychlobruslaře a překvapil i svého novozélandského trenéra Kalona Dobbina.

"Neplánovali jsme jet takhle rychle," přiznal Dobbin v rozhovoru pro web schaatsen.nl. "Ráno na tréninku jel tři kola stejně rychle jako v závodě a pak se cítil dobře na to, aby to udržel po celou dobu," dodal.

Pražský rychlobruslař se v minulosti věnoval úspěšně inline bruslení, v němž je pětinásobným juniorským mistrem světa.

Na ledové dráhy se plnohodnotně přesunul v minulé sezoně, hned se prosadil na stupně vítězů ve Světovém poháru a na mistrovství světa poté získal bronz na trati 10 000 metrů.

"Výkon v prvním závodě sezony mě docela překvapil. Doufejme, že na tom budu stavět, protože pak je všechno možné. I medaile na zimní olympiádě v Miláně," řekl Jílek s tím, že umístění na stupních vítězů na vrcholné akci nadcházející sezony je pro něj hlavní cíl.

Jílek kvůli přípravě na olympiádu nestartuje na MS v inline bruslení v Číně a trénuje na ledě. Na začátku října by s předstihem měl odletět do USA, kde bude v polovině listopadu zahájený nový ročník Světového poháru.

