Ostatní sporty

Ruští judisté vystupují ze tmy. Na turnajích budou mít státní hymnu i vlajku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít státní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla uplatní už na grandslamu v Abú Zabí, který se uskuteční od pátku do neděle.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Dalibor Sosna

Sportovci z Ruska mají problém s účastí na mezinárodních soutěžích od roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ačkoliv válka pokračuje, v judu se mohli jako neutrální vrátit na mezinárodní scénu na jaře 2023.

Počínaje grandslamem v Abú Zabí už budou plnohodnotnou reprezentací, na tento turnaj ve Spojených arabských emirátech je z Ruska přihlášeno dvanáct mužů a sedm žen. Z českých judistů budou v Abú Zabí startovat Petr Mladý, Jan Svoboda, Adam Kopecký a Martin Bezděk.

Mezinárodní judistická federace, jejímž prezidentem je Rakušan Marius Vizer, oznámení o plnohodnotném návratu ruských sportovců na své turnaje uvedla titulkem "Poslední most k usmíření a míru". Uvolnění pravidel schválené výkonným výborem podle ní zajišťuje bezpečnost a férovou soutěž pro všechny sportovce všech národů.

"Historicky je Rusko velmocí ve světovém judu a od jeho plnohodnotného návratu očekáváme obohacení konkurence na všech úrovních za dodržování principů IJF, jako je férovost, inkluzivita a respekt," napsala IJF.

Její představitelé zdůraznili, že do sportu jakákoliv diskriminace nebo politický vliv nepatří. "Sport je posledním mostem, který spojuje lidi a národy ve velmi obtížných konfliktních situacích a prostředích. Sportovci nenesou žádnou odpovědnost za rozhodnutí svých vlád nebo jiných národních institucí a je naším úkolem chránit sport a naše sportovce," dodali.

Judo je podle všeho prvním sportovním odvětvím, které umožní ruským sportovcům startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou. Ruská judistická federace přivítala toto rozhodnutí a označila ho za historické.

"Děkujeme IJF za dlouho očekávané, férové a odvážné rozhodnutí," uvedl pro AFP šéf ruského juda Sergej Solovejčik.

 
Mohlo by vás zajímat

Kočka, brouk, medvěd či kráva. I to pomůže napravit scrollováním zničené držení těla

Kočka, brouk, medvěd či kráva. I to pomůže napravit scrollováním zničené držení těla
0:42

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí
Přehled

"Jak ti začnou bolesti, je to špatné." Stav Chomy se zhoršil, nadějí je chemoterapie

"Jak ti začnou bolesti, je to špatné." Stav Chomy se zhoršil, nadějí je chemoterapie

Krejčího černá práce. Za 32 minut jednou vystřelil, přesto pomohl Hawks k výhře

Krejčího černá práce. Za 32 minut jednou vystřelil, přesto pomohl Hawks k výhře
Ostatní sporty sport Obsah judo Rusko

Právě se děje

před 3 minutami
"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar
Tenis

"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

Ruský tenista Daniil Medveděv letos opustil tenisovou špičku, předvedl několik výbuchů na kurtu a po jednom z nich musel dokonce platit pokutu.
před 33 minutami
"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky
6:33
Domácí

"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky

"Pokus o prohoz avizovaných ministerstev mezi Macinkou a Turkem? Jenom trapná kulišárna, na kterou prezident zjevně odmítá kývnout," míní experti.
Aktualizováno před 37 minutami
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování
Domácí

ŽIVĚ
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 43 minutami
Obrazem

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek
Prohlédnout si 8 fotografií
Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci.
V neděli 23. 11. se v šest hodin ráno narodil samici nosorožce indického Manjule (* 2008) třetí potomek (po samičkách Marušce a Růžence), zdravý samec, zatím beze jména.
před 54 minutami
"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji
Tenis

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

Z turnaje se naopak odhlásil kvůli zranění loňský šampion Brazilec Joao Fonseca.
Petr Bartoň

Komentář: O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

před 1 hodinou
Obrazem

Vánoční zázrak z Betléma. Františkův papamobil se proměnil v dětskou kliniku

Vánoční zázrak z Betléma. Františkův papamobil se proměnil v dětskou kliniku
Prohlédnout si 10 fotografií
Papež použil při své návštěvě Betléma přestavěný pick-up Mitsubishi, který mu daroval prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Později byl věnován františkánským mnichům.
Vozidlo bylo nyní přestavěno na mobilní zdravotní jednotku pro ošetřování nemocných a zraněných palestinských dětí v pásmu Gazy. Iniciativu požehnal papež František nedlouho před svou smrtí.
Další zprávy