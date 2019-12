Ruští boxeři se bouří: Jsme nevinní, ale bez vlajky a hymny na olympiádu nepojedeme

Ruští boxeři nebudou startovat na olympijských hrách v Tokiu, pokud zůstane v platnosti trest Světové antidopingové agentury (WADA), který by jim umožňoval účast pouze jako neutrálním sportovcům.

Agentuře AP to řekl generální sekretář ruské boxerské federace Umar Kremljov.

Podle Kremljova členové boxerského olympijského týmu jednomyslně odmítli podmínky, které jim stanovila WADA. Ta v pondělí potrestala Rusko kvůli dopingovému skandálu, jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře, čtyřletým zákazem účasti na vrcholných sportovních akcích pod ruskou vlajkou.

Podle vyneseného verdiktu by mohli někteří ruští sportovci při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na loňských ZOH v Pchjongčchangu a jak to již několik let funguje v atletice.

"Řekli, že bez naší vlajky a hymny nepojedou," řekl Kremljov. "Nejde nám o medaile, ale o ten pocit, že získám pro svou vlast tu nejvyšší poctu," dodal.

Ruští zástupci už naznačili, že se proti trestu odvolají k mezinárodní arbitráži CAS. Pokud by neuspěli, ruští boxeři se podle Kremljova dají raději na profesionální dráhu, než aby soutěžili na olympiádě. "Mistr světa (v profesionálním boxu) je známější než olympijský šampion," prohlásil.

Kremljovovi se nelíbí, že by boxeři měli pykat za něco, čeho se dopustili zástupci jiných sportů. "Pokud jsou jiné sporty vinné a porušují kodex WADA, proč trestají nás? My jsme pro čistý sport a proti dopingu," dodal.

Rusko patří v amatérském boxu mezi světové velmoci. V letošním roce hostilo v Jekatěrinburgu mistrovství světa; v medailovém pořadí zemí skončili domácí muži na druhém místě, ženy byly první.