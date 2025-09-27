Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) totiž na generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu.
"Toto je významná událost pro celý náš sport, a zejména pro naše paralympioniky. Vidíme pokrok, mezinárodní federace jsou stále ochotnější se zapojit, a to i přes odpor některých zemí," jásala Světlana Žurovová, poslankyně ruského parlamentu, v rozhovoru pro web gazeta.ru.
"Myslím, že existuje šance, že omezení vůči Rusku budou v blízké budoucnosti ještě menší. Možná, že MOV bude tento příklad následovat," dodala politička.
"Tohle se nedá nazvat radostí, je to jen spravedlivé rozhodnutí. Gratuluji všem našim sportovcům a sportovnímu vedení. Bylo by skvělé, kdyby se MOV podíval na své kolegy z Paralympijského výboru a poučil se od nich," přidal se další poslanec Státní dumy Dmitrij Sviščev.
IPC částečně suspendoval paralympijské výbory Ruska a spojeneckého Běloruska v roce 2023.
Nyní členové odhlasovali jejich návrat k plnému členství se všemi právy a výsadami. "IPC nyní bude co nejdříve pracovat s oběma členskými federacemi na praktických záležitostech," uvedl IPC v prohlášení.
Dnešní rozhodnutí formálně otevírá cestu k tomu, aby sportovci Ruska a Běloruska mohli za necelého půl roku startovat pod svou vlajkou na paralympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
To však ještě záleží na přístupu mezinárodních federací šesti paralympijských sportů, které zatím trvaly na suspendaci sportovců těchto zemí. Na zimní paralympiádě se závodí v běhu na lyžích, sjezdovém lyžování, snowboardingu, biatlonu, hokeji a curlingu.
Na loňské letní paralympiádě v Paříži mohli Rusové a Bělorusové startovat pouze jako neutrální za přísných podmínek. Ze zimní paralympiády v Pekingu 2022 konané krátce po invazi na Ukrajinu byli vyloučeni.
IPC se dnes výrazně odchýlil od nedávného rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. Výkonný výbor MOV minulý týden oznámil, že na ZOH v Itálii budou moci sportovci těchto zemí startovat stejně jako v Paříži jen jako individuální neutrální sportovci, pokud splní daná kritéria.
Olympijské hry v Miláně a Cortině se budou konat 6. až 22. února, paralympijské hry 6. až 15. března.