Ostatní sporty

Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Sport ČTK Sport, ČTK
před 7 minutami
Ruská média jásají nad tím, že první sportovci budou moci zase závodit na globálních akcích pod vlajkou své země a s hymnou.
Ruští paralympici zase budou moci startovat pod vlajkou a s hymnou své země
Ruští paralympici zase budou moci startovat pod vlajkou a s hymnou své země | Foto: Reuters

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) totiž na generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu.

"Toto je významná událost pro celý náš sport, a zejména pro naše paralympioniky. Vidíme pokrok, mezinárodní federace jsou stále ochotnější se zapojit, a to i přes odpor některých zemí," jásala Světlana Žurovová, poslankyně ruského parlamentu, v rozhovoru pro web gazeta.ru.

"Myslím, že existuje šance, že omezení vůči Rusku budou v blízké budoucnosti ještě menší. Možná, že MOV bude tento příklad následovat," dodala politička.

"Tohle se nedá nazvat radostí, je to jen spravedlivé rozhodnutí. Gratuluji všem našim sportovcům a sportovnímu vedení. Bylo by skvělé, kdyby se MOV podíval na své kolegy z Paralympijského výboru a poučil se od nich," přidal se další poslanec Státní dumy Dmitrij Sviščev.

IPC částečně suspendoval paralympijské výbory Ruska a spojeneckého Běloruska v roce 2023.

Nyní členové odhlasovali jejich návrat k plnému členství se všemi právy a výsadami. "IPC nyní bude co nejdříve pracovat s oběma členskými federacemi na praktických záležitostech," uvedl IPC v prohlášení.

Dnešní rozhodnutí formálně otevírá cestu k tomu, aby sportovci Ruska a Běloruska mohli za necelého půl roku startovat pod svou vlajkou na paralympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

To však ještě záleží na přístupu mezinárodních federací šesti paralympijských sportů, které zatím trvaly na suspendaci sportovců těchto zemí. Na zimní paralympiádě se závodí v běhu na lyžích, sjezdovém lyžování, snowboardingu, biatlonu, hokeji a curlingu.

Na loňské letní paralympiádě v Paříži mohli Rusové a Bělorusové startovat pouze jako neutrální za přísných podmínek. Ze zimní paralympiády v Pekingu 2022 konané krátce po invazi na Ukrajinu byli vyloučeni.

IPC se dnes výrazně odchýlil od nedávného rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. Výkonný výbor MOV minulý týden oznámil, že na ZOH v Itálii budou moci sportovci těchto zemí startovat stejně jako v Paříži jen jako individuální neutrální sportovci, pokud splní daná kritéria.

Olympijské hry v Miláně a Cortině se budou konat 6. až 22. února, paralympijské hry 6. až 15. března.

 
Mohlo by vás zajímat

Hvězda s nesmyslně nízkým platem. Podpis mu rozmlouval dokonce i majitel klubu

Hvězda s nesmyslně nízkým platem. Podpis mu rozmlouval dokonce i majitel klubu

Neskutečný úspěch sakra malé země, je pyšný kapitán. V boji o bronz čeká gigant

Neskutečný úspěch sakra malé země, je pyšný kapitán. V boji o bronz čeká gigant

Sen o finále se rozplynul. Po prohře s Bulharskem čeká volejbalisty boj o bronz

Sen o finále se rozplynul. Po prohře s Bulharskem čeká volejbalisty boj o bronz

Česko - Bulharsko 1:3. Semifinále už bylo nad síly Čechů, na MS si zahrají o bronz

Česko - Bulharsko 1:3. Semifinále už bylo nad síly Čechů, na MS si zahrají o bronz
Ostatní sporty sport Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem
Domácí

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Opoziční hnutí SPD podalo vládě podnět k rozpuštění vládních stran STAN a TOP 09. Zdůvodňuje to korupční kauzou Dozimetr.
před 7 minutami
Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou
Ostatní sporty

Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Mezinárodní paralympijský výbor na generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska.
před 14 minutami
Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident
Domácí

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Velmi blízký kolega Karla Řehky a jeho souputník ze speciálních sil v pátek skončil po útoku nožem na operačním sále.
Aktualizováno před 45 minutami
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm
Zahraničí

ŽIVĚ
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 49 minutami
Hvězda s nesmyslně nízkým platem. Podpis mu rozmlouval dokonce i majitel klubu
Ostatní sporty

Hvězda s nesmyslně nízkým platem. Podpis mu rozmlouval dokonce i majitel klubu

Své působení u Býků končil Scottie Pippen až ve druhé stovce nejlépe placených hráčů soutěže.
Aktualizováno před 57 minutami
Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou
2:29
Tenis

Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
před 1 hodinou
Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká
Ekonomika

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Velké obchody, tedy třeba supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku, na Den české státnosti v neděli 28. září, zavřené.
Další zprávy