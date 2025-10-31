Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH

Rozhodnutí tak ještě může otevřít sportovcům z Ruska a Běloruska cestu na olympijské hry 2026, stejný princip navíc může být uplatněn i v případě dalších federací včetně lyžařské či biatlonové, které od invaze na Ukrajinu uplatňují nekompromisní přístup k ruským reprezentantům.
Tříčlenný panel CAS rozhodl, že FIL musí umožnit ruským sáňkařům získat neutrální status podle doporučení Mezinárodního olympijského výboru.
Zatím ale není jasné, kdy zástupci FIL proces prověřování jednotlivých žádostí o jeho udělení zahájí. Není tak jisté, že se případně úspěšní sáňkaři z Ruska stihnou jako neutrální na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo kvalifikovat.
Požadavek šesti ruských sáňkařů, aby se mohli do mezinárodních závodů zapojit okamžitě, CAS zamítl. Nevyhověl ani ruské rychlobruslařce Darje Kačanovové, která v samostatném případu požadovala udělení neutrálního statusu od Mezinárodní bruslařské unie (ISU), aby se mohla zapojit do olympijské kvalifikace.
"Toto zamítnutí bylo založeno na zprávě o příslušnosti paní Kačanovové k CSKA Moskva, sportovnímu klubu kontrolovanému ruským ministerstvem obrany," uvedl CAS.