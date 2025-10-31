Ostatní sporty

Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL. Podle verdiktu, který CAS zveřejnil, musí FIL umožnit ruským sáňkařům závodit v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.
Olympijská vlajka a vlajka Ruské federace
Olympijská vlajka a vlajka Ruské federace | Foto: Reuters

Rozhodnutí tak ještě může otevřít sportovcům z Ruska a Běloruska cestu na olympijské hry 2026, stejný princip navíc může být uplatněn i v případě dalších federací včetně lyžařské či biatlonové, které od invaze na Ukrajinu uplatňují nekompromisní přístup k ruským reprezentantům.

Tříčlenný panel CAS rozhodl, že FIL musí umožnit ruským sáňkařům získat neutrální status podle doporučení Mezinárodního olympijského výboru.

Zatím ale není jasné, kdy zástupci FIL proces prověřování jednotlivých žádostí o jeho udělení zahájí. Není tak jisté, že se případně úspěšní sáňkaři z Ruska stihnou jako neutrální na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo kvalifikovat.

Požadavek šesti ruských sáňkařů, aby se mohli do mezinárodních závodů zapojit okamžitě, CAS zamítl. Nevyhověl ani ruské rychlobruslařce Darje Kačanovové, která v samostatném případu požadovala udělení neutrálního statusu od Mezinárodní bruslařské unie (ISU), aby se mohla zapojit do olympijské kvalifikace.

"Toto zamítnutí bylo založeno na zprávě o příslušnosti paní Kačanovové k CSKA Moskva, sportovnímu klubu kontrolovanému ruským ministerstvem obrany," uvedl CAS.

 
Mohlo by vás zajímat

Hrozně mě to mrzí, smutní Sáblíková. Emoce spojené s koncem jí nedělají dobře

Hrozně mě to mrzí, smutní Sáblíková. Emoce spojené s koncem jí nedělají dobře

V Itálii padne rekord, Česko vyšle na zimní hry víc sportovců než do Paříže

V Itálii padne rekord, Česko vyšle na zimní hry víc sportovců než do Paříže

Jílek začíná úřadovat. Rychlobruslařský světový rekord posunul o pět sekund

Jílek začíná úřadovat. Rychlobruslařský světový rekord posunul o pět sekund

Bujarý sex i masérův sprej prošly. Jahodový dort ani mrtvé dvojče ale ne

Bujarý sex i masérův sprej prošly. Jahodový dort ani mrtvé dvojče ale ne
29 fotografií
Ostatní sporty sport olympijské hry Obsah Zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo

Právě se děje

před 25 minutami
Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov
Hokej

Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

Podívejte se na výsledky 20. kola hokejové extraligy.
před 32 minutami
Program vlády odráží hlavně priority ANO. Co z něj uspokojí Motoristy a SPD?
Domácí

Program vlády odráží hlavně priority ANO. Co z něj uspokojí Motoristy a SPD?

Trojice stran se programové prohlášení oficiálně chystá zveřejnit v pondělí, kdy také podepíše koaliční smlouvu.
před 39 minutami
Ví, o čem mluví? Trump otevřel Pandořinu skříňku, varují experti na jaderné zbraně
0:23
Zahraničí

Ví, o čem mluví? Trump otevřel Pandořinu skříňku, varují experti na jaderné zbraně

"Někdo by si měl promluvit s někým dospělým v Bílém domě a zjistit, o co jde," řekl Kimball. "Trumpovu reptání nerozumím o nic víc než vy," dodal.
před 1 hodinou
Zahraničí

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?
Prohlédnout si 15 fotografií
Toto rozhodnutí, které učinil král, jenž stále prochází léčbou rakoviny, patří k nejdramatičtějším krokům proti členovi královské rodiny v moderní britské historii a zároveň odráží snahu ochránit monarchii, která ztrácí podporu mladší generace Britů (na snímku z roku 1965 královna Alžběta se svými syny Andrewem a Charlesem).
Britská média, která týdny na titulních stránkách zveřejňovala detaily Andrewových vztahů s Epsteinem a finančních záležitostí, přivítala krok paláce. Daily Mail označil Andrewa jednoduše za „vyhoštěného“ a Daily Mirror prohlásil „Konečně“.
před 2 hodinami
Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku
Hokej

Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku

Žebříček nejlépe placených českých hokejistů se třese. Dosud kralujícího Davida Pastrňáka vystřídá od příští sezony Martin Nečas.
Aktualizováno před 2 hodinami
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum
Domácí

ŽIVĚ
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH
Ostatní sporty

Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH

Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL.
Další zprávy